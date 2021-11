Cosa sta succedendo con VioliNation: lo space che porta l’Italia di Twitter in testa alle tendenze globali

Sta letteralmente spopolando. Ma cos’è questa VioliNation, o meglio, #VioliNation – con tanto di hashtag – che, a partire dagli ambienti del Twitter calcio italiano, sta conquistando non solo personaggi del mondo del giornalismo sportivo, sportivi stessi e uomini e donne del mondo dello spettacolo italiani e internazionali? Si tratta di un hashtag filiazione diretta di un Twitter Space che, da due giorni, sta andando in diretta nella tarda serata e nelle prime ore della notte, mettendo insieme una platea di appassionati che è numerosa e variegata. Lo space è stato organizzato dall’account @moussolinho – The Animal Violista – e propone delle canzoni-cover. La più famosa è sicuramente quella che, ormai per tutti, è diventata SO LA NO – Ciucciamela un po’.

LEGGI ANCHE > Adesso tutti potranno avere Space su Twitter

VioliNation, come spiegare l’hashtag virale

I brani si susseguono l’uno dietro l’altro, tenendo con il fiato sospeso i partecipanti allo Space di Twitter (che – nelle lunghe pause che separano una canzone dall’altra – non sanno mai se la diretta può considerarsi conclusa o no). Ora, non entriamo nel merito del perché si è sviluppato questo fenomeno, quale sia il suo intento e quali siano le situazioni che si sono venute a creare. Dobbiamo solo prendere atto dei numeri di questa iniziativa.

Li riassume Pietro Raffa, esperto di digital e blogger, che ha analizzato l’hashtag in tendenza partito dall’Italia. Oltre 26mila tweet da ogni parte del mondo. Dati che portano ad affermare: «Frequento Twitter dal 2009. A memoria non ricordo nulla del genere. Questa è storia». Tra i più attivi partecipanti agli Space, c’è Sara Errani, Andrea Delogu, l’account Twitter di Socios. Nella notte, si è aggiunto anche Fedez che – quando la bolla è già scoppiata – chiede ai propri fan di Twitter cosa stia accadendo e cosa significhi tutto questo.

Ok raga spiegatemi subito cos’è perché non ci sto capendo una mazza #VioliNation — Fedez (@Fedez) November 18, 2021

Ripetiamo: la genesi del fenomeno va analizzata e vanno indagati tutti i suoi aspetti. Al momento, non si può non prendere in considerazione come questo “format” partito dal mondo del calcio Twitter in Italia abbia preso piede e sia diventato virale.