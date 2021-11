Google ha svelato nuove funzionalità per sostenere i giornali e i siti web di notizie locali

Nell’annunciare le sue nuove funzionalità, Google ha svelato le novità sulle notizie locali, sui giornali e sui siti web che si occupano di questo tipo di notizie; il tutto con lo scopo principale di contrastare la disinformazione che – specie nel periodo più decisivo della pandemia – ha preso il sopravvento rispetto invece alle notizie autentiche e attendibili.

Le novità di Google sulle notizie locali

La caratteristica principale – segnala Engadget – è un carosello che mostra le notizie locali in risposta alle ricerche degli utenti e tale caratteristica è stata lanciata in tutto il mondo e in tutte le lingue a partire da ieri, martedì 16 novembre. In un primo momento, Google ha lanciato la funzione per fornire informazioni locali solo per quanto riguarda le ricerche sul Covid-19, ma da ieri questa funzione è stata estesa anche al resto degli argomenti. Quindi, per esempio, a ricerche sullo sport, sulla politica, sulle condizioni meteorologiche. Nello specifico, che cosa implica questa novità? Che se un utente sta cercando risultati partita di calcio, con grande probabilità l’algoritmo di Google mostrerà dei risultati che siano in qualche modo vicini geograficamente alla posizione da cui l’utente sta facendo la ricerca, oltre naturalmente a quelli relativi alle partite di campionato di Serie A.

Perché questa scelta da parte di Google? Il motivo principale è che l’azienda sta modificando i suoi sistemi in modo che le fonti di notizie locali autorevoli e rilevanti appaiano più spesso accanto alle pubblicazioni nazionali e ad altre caratteristiche di notizie generali. «Questo miglioramento assicura che le persone vedano notizie locali autorevoli quando cercano le notizie, aiutando sia il singolo ente che diffonde la notizia sia il contenuto a raggiungere più persone», ha detto un portavoce di Google. Combinato con i suoi servizi di localizzazione (a condizione di averli abilitati), si dovrebbero ottenere risultati più rilevanti. Insieme alle notizie, appariranno anche i tweet di giornali e testate locali e questo vuol dire che per Google anche Twitter può essere un mezzo d’informazione chiara, autentica e autorevole.

Le nuove caratteristiche potrebbero essere un freddo conforto per i molti giornali e siti web locali che stanno via via fallendo – o sono già falliti in parte – a causa del flusso di denaro intorno a società come Facebook e Google. Queste novità invece potranno supportare il declino dei giornali locali, che svolgono – al pari dei giganti testate – un servizio prezioso per la comunità.