Your News Update, il feed audio di notizie personalizzate di Google, è già arrivato al capolinea

Your News Update di Google Assistant non sarà più disponibile per tutti gli utenti che amavano ricevere brevi audio personalizzati

Si tratta di una nuova funzione che Google aveva messo in campo nel 2019: un feed audio algoritmico progettato appositamente per fornire a ogni utente brevi aggiornamenti di notizie personalizzati. La scelta di Your News Update di Google Assistant era basata sulle informazioni che l’azienda ha a disposizione sugli utenti: interessi, posizione, storia dell’utente, preferenze. Tutto serviva per selezionare delle specifiche storie e notizie. L’idea di Google era quella, andando avanti, di introdurre nuovi formati della notizia, con audio più lunghi, ma l’esperimento finisce qui e a comunicarlo è stata l’azienda stessa.

LEGGI ANCHE >>> Ci sono dei truffatori che utilizzano gli annunci di Google per fare phishing

Your News Update di Google non esiste più

«Stiamo razionalizzando i nostri prodotti di notizie audio per migliorare l’esperienza degli utenti – ha affermato un portavoce di Google – Le persone saranno ancora in grado di ottenere briefing audio attraverso News Briefings su Google Assistant». Google Assistant non prevedrà più la funzione di news personalizzate in base ai propri interessi poiché, per gli utenti, è meglio puntare su altro per garantire una esperienza migliore e una politica di ottimizzazione sempre attiva.

Questo non significa che gli utenti non potranno più sentire le notizie, come ci ha tenuto a ricordare Google. Rimane attiva la funzione News Briefing su Google Assistant, che permetterà di ricevere briefing audio selezionando fonti specifiche tra cui NPR, Reuters, Fox News, Today Show -. Dopo l’annuncio di Google è probabile che, nel giro di qualche giorno, la modifica sarà concreta per tutti e chiunque utilizzasse con regolarità la funzione news audio in breve di Google Assistant avrà una brutta sorpresa.

Intanto sono già arrivate le notifiche di disattivazione

A fornire per primo la notizia è stato 9to5Google nei giorni scorsi, evidenziando come gli utenti del servizio hanno ricevuto una notifica informativa sul fatto che il servizio non era più disponibile. Your News Update non compare più nemmeno nella scheda Esplora di Google Podcasts e, dopo queste prime avvisaglie, l’azienda ha confermato che è tutto vero.