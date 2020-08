Il video virale in cui il giornalista smentisce Trump che dice che gli USA hanno meno morti del resto del mondo

Il video in cui Jonathan Swan – giornalista del sito specializzato in politica che segue Trump da cinque anni – lo smentisce spiegando perché i dati che presenta non possono avere reale valenza sta facendo il giro del mondo con 6,4 milioni di visualizzazione sono nelle prime ore. La video intervista è stata caricata ieri sul sito e si vede – all’inizio – Trump che afferma che negli Stati Uniti per coronavirus ci sono «meno morti del resto del mondo» al giornalista, che rimane interdetto ma non ci mette molto a ribattere: «Non è vero, stanno crescendo».

Trump dice che i morti USA sono in calo ma stanno salendo

.@jonathanvswan: “Oh, you’re doing death as a proportion of cases. I’m talking about death as a proportion of population. That’s where the U.S. is really bad. Much worse than South Korea, Germany, etc.”@realdonaldtrump: “You can’t do that.” Swan: “Why can’t I do that?” pic.twitter.com/MStySfkV39 — Axios (@axios) August 4, 2020

Trump afferma, riferendosi a una serie di statistiche e dati che ha in mano, che gli USA sarebbero «più bassi del resto del mondo» in quanto a decessi ma non è così. Stando alle tabelle fornite da Trump gli USA starebbero andando meglio – in termini di morti – dell’Europa e del resto del pianeta. Osservando i dati Swan capisce in fretta a cosa faccia riferimento Trump: si tratta del numero di vittime americane in rapporto ai contagi e non in rapporto alla popolazione.

Trump presenta i dati sui morti Covid USA come gli conviene

Da quando la pandemia è cominciata Donald Trump – a difesa propria e della sua squadra – ha sempre evidenziato che gli Stati Uniti hanno più contagi del resto del mondo perché fanno più test. Stando ai dati che lui presenta gli Stati Uniti dovrebbero essere il paese più virtuoso del mondo per quanto riguarda i decessi ma i due indicatori sono totalmente diversi. Il numero di vittime in rapporto ai contagi è un dato prettamente sanitario mentre il numero di vittime in base alla popolazione ha connotati politici poiché si basa sui provvedimenti presi dalle amministrazioni per prevenire la diffusione del contagio. In rapporto alla popolazione – evidenzia Swan – «gli Stati Uniti stanno andando malissimo, peggio della Corea del Sud, della Germania…».

Trump e l’ipotesi che gli altri paesi mentano sulle statistiche

Il giornalista prende in considerazione il caso della Corea del Sud: «Prendiamo la Corea del Sud: 51 milioni di abitanti e 300 morti». Trump ribatte, evidentemente infastidito dalla considerazione, che il giornalista non lo può sapere: «Abbiamo ottimi rapporti, ma non puoi saperlo». «Siamo ultimi, guarda. E abbiamo tanti casi perché facciamo test. Non stai riportando la situazione correttamente Jonathan, guarda quest’altra tabella: siccome facciamo più test, abbiamo più casi. Siamo i migliori, Jonathan, i migliori», prosegue Trump. Swan prosegue e fa presente che i morti e i contagi in USA aumentano: «Muoiono mille persone al giorno» ma Trump va avanti come un disco rotto e intanto il trend settimanale dei morti in USA parla chiaro: nell’ultima settimana c’è stato un aumento del 14%.