USA: continua l’impennata di casi, Trump critica pubblicamente un’altra esperta

Donald Trump ha fortemente criticato la dottoressa Deborah Birx , la coordinatrice della task force contro il coronavirus della casa bianca, in un tweet del 4 agosto. In questo caso, il presidente se l’è presa con la dottoressa per aver affermato che il Covid-19 è «incredibilmente diffuso».

Mentre Trump e altri membri dell’amministrazione hanno pubblicamente attaccato Anthony Fauci in diverse occasioni, è la prima volta che anche Deborah Brix si trova al centro delle polemiche del presidente. In questo caso, però, e per la prima volta, anche le dichiarazioni di Brix vanno contro la verità alternativa della casa bianca.

I contagi continuano a salire negli Stati Uniti, dove al momento, secondo i dati ufficiali della John Hopkins university, si contano più di 4 milioni di casi e più di 150000 morti. Secondo alcuni esperti, in tnati stati, il virus è così diffuso che anche il distanziamento sociale e le mascherine non sono abbastanza per rimediare agli errori passati. In particolare, Trump, per mesi, ha diffuso informazioni false e sminuito la gravità dell’emergenza sanitaria, portando molti dei suoi sostenitori più estremi a mettere in dubbio l’esistenza stessa del virus e ad opporsi alle misure di contenimento.

Le critiche di Trump e Nancy Pelosi contro Deborah Birx

«È folle che Nancy Pelosi abbia detto delle cose orribili sulla dottoressa Deborah Brix, dicendo che era troppo positiva sul fantastico lavoro che stiamo facendo nel combattere il Virus cinese, tra cui vaccini e trattamenti. Per rispondere a Nancy, Deborah ci ha criticati. Patetico!», ha scritto Trump nel tweet.

In realtà, recentemente, la presidente democratica della camera dei deputati Nancy Pelosi, aveva esposto i suoi dubbi verso l’operato di Deborah Birx e l’aveva accusata di non essersi opposta con fermezza all’assurda gestione della pandemia e alla malainformazione di Trump.