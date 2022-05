La strage di Buffalo è stata vista in diretta da 22 persone. Ma da allora il video è stato guardato da milioni

Un portavoce di Meta, la proprietaria di Facebook, ha dichiarato che stava lavorando per bloccare definitivamente i collegamenti al video, ma che aveva visto casi di utenti che cercavano di aggirare le sue regole per diffondere il video. Payton Gendron, 18 anni, è l’uomo accusato di aver ucciso 10 persone e di averne ferite altre tre in un negozio di alimentari Tops Friendly Markets a Buffalo, secondo la polizia. Undici delle 13 persone colpite sono di colore e, per questo, si ritiene che il movente sia razzista. Che cosa fanno le piattaforme social e le Big Tech per proteggere gli utenti online da questi video cruenti? La protezione contro la violenza in streaming è una delle sfide più difficili del mondo di internet, soprattutto per via delle dimensioni della rete. Più di 8 milioni di persone trasmettono in streaming su Twitch ogni mese, trasmettendo oltre 2 milioni di ore di video al giorno. Secondo i dati dell’azienda, circa 90.000 canali sono in streaming in un preciso momento. E poiché qualsiasi filmato può essere duplicato e ricaricato all’infinito, rimuovere in via permanente i video violenti è quasi impossibile. Le piattaforme tradizionali possono riuscire a bloccarlo sui propri siti, ma non riescono a bloccarlo su siti di terze parti in grado di ospitarlo.