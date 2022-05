Quanto ci ha messo Twitch a rimuovere la diretta del massacro di Buffalo?

Un portavoce di Twitch ha dichiarato che la piattaforma ha rimosso il live streaming dell’uomo accusato di aver sparato e ucciso 10 persone e ferito altre 3 in un supermercato a Buffalo – in una zona in cui i residenti sono prevalentemente persone di colore (infatti 11 su 13 colpite sono persone di colore) – neanche due minuti dopo l’inizio dell’atto criminoso. Le società di social media stanno lottando. da tempo, per limitare la diffusione di contenuti violenti sulle loro piattaforme. Twitch ha fatto sapere di essere «devastata» nell’apprendere della sparatoria aggiungendo che l’uomo indagato, in quanto utente, è stato sospeso a tempo indeterminato dal servizio del social e «Stiamo adottando tutte le misure appropriate, incluso il monitoraggio di eventuali account che ritrasmettono questo contenuto». La CNN ha ottenuto una parte del livestream in cui si vede il presunto tiratore che si ferma in un negozio Tops Friendly Markets a Buffalo, New York, prima di iniziare a sparare.

Twitch accusato di non aver interrotto per tempo il live streaming del massacro di Buffalo

Payton Gendron di Conklin, New York, è l’uomo accusato di omicidio di primo grado, secondo quanto riportato dal procuratore distrettuale della contea di Erie John J. Flynn in un comunicato stampa. «Questo era puro male», ha dichiarato lo sceriffo della contea di Erie John C. Garcia nella conferenza stampa di sabato scorso, descrivendo la sparatoria un «crimine d’odio motivato razzialmente da qualcuno al di fuori della nostra comunità». Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti – secondo quanto dichiarato dal procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland – ha aperto un’indagine sulla sparatoria «come un crimine d’odio e un atto di estremismo violento di matrice razziale». Twitch ora è sotto accusa per l’accaduto. La stessa non ha subito risposto alle domande sul fatto che l’uomo stesse ancora sparando attivamente quando il live streaming è stato interrotto. Il frammento di video ottenuto dalla CNN mostra l’uomo che riprende dal proprio punto di vista mentre si trova alla guida del suo veicolo nel parcheggio del supermercato Tops. Il criminale, che viene ritratto nello specchietto retrovisore con indosso un casco, dice, prima di colpire: «Devo solo provarci». Dal profilo ufficiale Twitter, la CNN dichiara: «Una parte del livestream di Twitch ottenuto dalla CNN mostra il tiratore che si ferma in un negozio Tops Friendly Markets a Buffalo, New York, prima di aprire il fuoco sulla gente sabato pomeriggio».

A portion of the Twitch livestream obtained by CNN shows the shooter pulling up to a Tops Friendly Markets store in Buffalo, New York, before opening fire on people Saturday afternoon. https://t.co/oXmAEZCTiV — CNN (@CNN) May 15, 2022

Nel video sono presenti i frequentatori del negozio mentre camminano nel parcheggio nel momento in cui il sospetto si avvicina. Da dove nasce la polemica? Dal fatto che, sabato scorso, durante una conferenza stampa, il commissario di polizia di Buffalo, Joseph Gramaglia, ha appunto dichiarato che la sparatoria è stata trasmessa in diretta streaming. In una dichiarazione trasmessa alla CNN, Twitch ha confermato che le riprese video sono state trasmesse in streaming e ha anche dichiarato che l’utente è stato sospeso a tempo indeterminato dalla piattaforma. La CNN non sta trasmettendo il video in questo momento.