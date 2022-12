TikTok sta testando la funzione dei video orizzontali a schermo intero

In realtà, non si tratta del test del video orizzontale in sé - che è la cosa più vecchia del web -, ma è la compatibilità tra questo e una piattaforma verticalmente orientata come TikTok

Diciamo la verità. Un video orizzontale non è affatto una innovazione. Anche perché il 16:9 è stato – dalle televisioni a schermo piatto in poi – il linguaggio dominante per quanto riguarda la componente visual. Anche sul web il formato orizzontale per eccellenza è sempre stato alla base di tanti progetti: si pensi a YouTube, ma anche alle prime versioni dei social network (in modo particolare, Facebook e Twitter). Da qualche anno (almeno dal 2018 in giù), però, è il video verticale a farla da padrone. Ed è stato alla base di un progetto come quello di TikTok, rappresentando una parte corposa delle sue fortune. Ora, però, a quanto pare, anche TikTok sta cercando di fare questa operazione amarcord, sperimentando sulla sua piattaforma i video orizzontali a tutto schermo. O meglio, sperimentando l’effetto che fanno i video orizzontali su una piattaforma verticalmente orientata come il social network di ByteDance.

LEGGI ANCHE > Lensa AI e il ruolo di Instagram e TikTok nella diffusione della funzione “Magic Avatars”

Video orizzontali su TikTok, la sperimentazione

TechCrunch – sito specializzato americano – si è reso conto che alcuni utenti stanno visualizzando, sul loro profilo TikTok, un pulsante per visualizzare un video verticale in un formato orizzontale a schermo intero. Si tratta di un test che è stato successivamente confermato dallo stesso social network alla testata americana.

Non è ancora chiaro se questa doppia riproduzione (verticale e orizzontale) possa essere fruibile e compatibile a seconda della scelta dell’utente (che potrà visualizzare il video di default in verticale, ma che potrà scegliere – premendo il famoso tasto predisposto di TikTok – di visualizzarlo anche in orizzontale in full screen). Fatto sta che, in questo modo, per la prima volta dopo l’estensione del limite massimo dei video, sarà TikTok a fare un passo avanti verso YouTube e non viceversa.

La fruizione di un video in verticale non è semplicemente una commodity. Si tratta di un modo diverso di abituare l’utente alla visualizzazione dei contenuti. Far cambiare modalità di fruizione a una generazione che regge il proprio smartphone in maniera perpendicolare al suolo è sicuramente un progetto ambizioso. E – soprattutto – potrebbe rappresentare un passo indietro nell’evoluzione dei linguaggi audiovisivi.