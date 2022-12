Lensa AI e il ruolo di Instagram e TikTok nella diffusione del fenomeno “Magic Avatars”

Lensa AI è l’applicazione più di tendenza in questo periodo. Si tratta di un’applicazione sviluppata dalla società Prisma Labs. La prima versione risale al 2018 e permetteva di modificare foto e video con strumenti alquanto avanzati. A rendere però così nota questa applicazione e soprattutto a farla “diventare virale” sui social, soprattutto Instagram e TikTok, è stata l’implementazione dell’Intelligenza Artificiale nella modifica delle immagini, principalmente foto e selfie caricati dall’utente. La funzionalità Magic Avatars è tra le più utilizzate: bisogna selezione 20 immagini, compresi selfie e foto del volto, che permettano appunto di creare una riproduzione della persona in foto. Le illustrazioni generate a partire dalle immagini scelte dall’utente possono essere varie: alcune hanno ambientazioni fantasy o fantascientifiche, altre sono ispirate ai fumetti e agli anime giapponesi.

Lensa AI ha diversi problemi: anzitutto quello che riguarda la tutela della privacy e il fatto che per creare un’illustrazione che riproduca in modo abbastanza realistico la propria immagine è necessario fornire i propri dati biometrici. Spinti dal grande successo che l’applicazione sta ottenendo sui principali social network, gli utenti potrebbero infatti prestare poca attenzione alla questione delle condizioni d’uso e delle licenze di “Lensa AI”.

Lensa AI è virale sui social network: cosa ne pensano gli utenti?

Su TikTok l’hashtag “Lensa” ha ottenuto più di 179 milioni di visualizzazioni. Gli utenti hanno iniziato a postare i risultati ottenuti inserendo sull’applicazione i propri selfie e le foto del proprio volto, incuriosendo altri utenti e invitandoli a fare lo stesso. In molti infatti affermano nei propri video di aver voluto provare questa applicazione spinti dalla curiosità di vedere quale risultato avrebbero ottenuto inserendo le proprie foto su Lensa AI. Su TikTok, il profilo ufficiale di Lensa AI conta più di 15 mila follower e nella descrizione dell’account invita gli utenti a provare la funzionalità Magic Avatars e a partecipare alla challenge #MyLensaAvatar, un hashtag che ha più di 883 mila visualizzazioni.

Proprio il fatto che questa nuova funzionalità di Lensa AI e l’utilizzo stesso dell’Intelligenza Artificiale abbia reso l’applicazione così nota e utilizzata tra gli utenti dei social network ha reso più difficile l’impegno di artisti e esperti di intelligenza artificiale e di privacy per informare le persone sui rischi dell’utilizzo di questa applicazione ma anche del fatto che l’applicazione non rispetti il lavoro degli artisti: per creare le illustrazioni l’applicazione utilizza Stable Diffusion, un sistema che si basa su grandi database di foto e immagini prese dal Web spesso in modo illecito e senza rispettare il diritto d’autore. Per questo molti dei risultati generati da Lensa AI riproducono lo stile di un certo artista o fotografo e questi ultimi fanno ricorso a dei particolari strumenti per verificare se una delle loro opere è stata utilizzata in modo illecito dall’applicazione. Jacob Pritchard, un fotografo, ha scritto in un post su Instagram che a volte pensa che questi generatori di intelligenza artificiale gli faranno perdere il lavoro.

Nonostante le varie criticità Lensa AI, che su Instagram ha un account ufficiale seguito da 252 mila account, continua a postare nelle Storie dei tutorial su come ottenere dei risultati migliori dall’applicazione.