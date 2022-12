Anche Alabama e Utah vietano l’utilizzo di TikTok su dispositivi governativi e di stato

Continua la stretta dell’uso di TikTok in Usa. L’Alabama e lo Utah si sono uniti ad altri stati che, precedentemente, hanno vietato l’utilizzo dell’applicazione su dispositivi governativi e reti informatiche dello Stato per via di problemi di sicurezza nazionale. Lo scorso mese il direttore dell’FBI Chris Wray ha reso noto che esiste la possibilità che l’app cinese di ByteDance sia utilizzata per raccogliere i dati di milioni di utenti statunitensi, sfruttati poi per pilotare l’algoritmo di raccomandazione e – di conseguenza – le operazioni di influenza che tramite esso sono possibili.

TikTok in Usa, anche Alabama e Utah lo vietano su dispositivi statali

«È inquietante che TikTok raccolga grandi quantità di dati, molti dei quali non hanno alcun legame legittimo con il presunto scopo dell’app, ovvero la condivisione di video – ha affermato il governatore dell’Alabama Kay Ivey -. L’uso di TikTok che coinvolge l’infrastruttura informatica dello Stato crea quindi una vulnerabilità inaccettabile alle operazioni di infiltrazione cinese».

Il governatore ha anche disposto che le agenzie esecutive adottino tutte le misure necessarie affinché TikTok non possa accedere ai dati sensibili dello Stato: «Siamo delusi dal fatto che così tanti Stati stiano saltando sul carrozzone per emanare politiche basate su falsità infondate e politicamente caricate su TikTok», ha riferito un portavoce – come riporta Reuters -. Siamo a un totale – per ora – di nove stati che hanno scelto di procedere nei confronti di TikTok in seguito alle minacce per la scurezza rilevate (cime ha dichiarato, via Twitter, il commissario federale per le comunicazioni Brendan Carr). Prima di Utah e Alabama, hanno provveduto in tal senso Texas, Maryland e South Dakota.

Un ulteriore tassello della storia di TikTok negli Stati Uniti, considerato che nel 2020 Trump ha provato a bloccare la possibilità di nuovi download in Usa e che Biden, nel 2021, ha ordinato al Dipartimento del Commercio di analizzare le problematiche di sicurezza poste dall’app.