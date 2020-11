Il video virale della guida spirituale di Trump che sembra rappare

Sta diventando virale il video guida spirituale Trump mentre i risultati delle elezioni Usa 2020 non ariano ancora. Trump appare sempre più in svantaggio durante i conteggi e nel corso della election night la sua consigliera spirituale è intervenuta recitando un sermone – che a tratti sembra un rituale – diventato virale sui social per il ritmo. La donna, Paula White, ha parlato nel tentativo di influenzare la rielezione di Trump.

Il video guida spirituale Trump virale



Il video, diventato virale, ha collezionato già 13 milioni di visualizzazioni. Nel video la donna inizia dicendo ripetutamente «colpisci, colpisci, colpisci…fino alla vittoria per ogni nemico schierato contro di Te fai in modo che noi percuotiamo la terra perché Tu ci darai la vittoria, Dio». Il sermone prosegue con altre parole che lo fanno assomigliare sempre più a un rituale: «Sento il suono della pioggia abbondante, sento il suono della vittoria. Sento il suono di grida e canti, sento il suono della vittoria. Sento il suono della pioggia abbondante, sento il suono della vittoria». La viralità del video è sicuramente data dallo stile della predica, che la fa sembrare per le movenze quasi un pezzo rap.

Chi è Paula White e cosa predica

Paula White – oltre ad essere la guida spirituale di Trump – è una predicatrice e televangelista. La dottrina alla quale è legata è quella della teologia della prosperità, una credenza religiosa molto controversa che lega la grazia di Dio alla prosperità materiale. La teologia della prosperità è una credenza diffusa tra alcuni cristiani protestanti che legano il benessere fisico e l’agiatezza finanziaria a una precisa volontà di Dio per loro. Ad aumentare le proprie ricchezze materiali, secondo questa credenza, sarebbero la fede, la parola positiva e donare soldi per cause religiose.