Eletti deputati musulmani, serata storica in cinque Stati Usa

Serata storica per quattro deputati musulmani eletti per la prima volta nei parlamenti di Colorado, Delaware, Oklahoma e Wisconsin e per uno eletto che rappresenterà un distretto della Florida alla Camera dei Rappresentanti. LEGGI ANCHE > Elezioni Usa 2020, i risultati Stato per Stato La prima volta dei cinque parlamentari eletti

Dei cinque deputati musulmani eletti, tre sono donne e tutte e tre diventano il primo deputato di religione islamica eletto nella Camera del proprio Stato. Si tratta di Mauree Turner in Oklahoma, Madinah Wilson-Anton in Delaware e Iman Jodeh in Colorado. A loro si uniscono Samba Baldeh, che oltre ad essere il primo musulmano eletto alla Camera del Wisconsin, è anche il primo uomo di colore a rappresentare Dane County nella legislatura, e Christopher Benjamin che è stato eletto nel 107esimo distretto della Camera dei Rappresentanti, diventando così il primo musulmano mai eletto a qualsiasi incarico pubblico in Florida. Successi storici per il partito democratico, uscito piuttosto ammaccato da una tornata elettorale nella quale sperava di conquistare la Casa Bianca con maggiore facilità oltre a riprendere il controllo del Senato e allargare la maggioranza alla Camera e invece potrebbe trovarsi sì con Biden presidente, ma col Senato ancora in mano al GOP e una maggioranza risicata alla Camera, dove peraltro sono stati eletti membri legati a Qanon e con legami a gruppi di estrema destra.