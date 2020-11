I tweet che Trump non scriverebbe se stesse realmente vincendo

L’analisi arriva da Lorenzo Preglisco, co-fondatore di YouTrend, che sta seguendo le elezioni e quello che accade nel giorno del conteggio dei voti per le presidenziali Usa. Tra i vari tweet di Trump Preglisco ne ha selezionati due che non sono quelli di una persona che sta vincendo. Uno dei tweet in questione è anche stato nascosto dal social perché bollato come “ingannevole”.

I tweet Trump che non dovrebbe scrivere se stesse vincendo le elezioni

Non sembrano i toni di chi sta vincendo le elezioni. https://t.co/sTQaCd0n3k — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) November 4, 2020

Lorenzo Preglisco ha sottolineato che i toni di Trump nel tweet nascosto da Twitter perché potrebbe essere ingannevole non sono quelli «di chi sta vincendo le elezioni». Nel cinguettio in questione Trump insinua che ci siano delle frodi e delle irregolarità nel conteggio dei voti tali da fargli perdere il vantaggio e il leading negli stati chiave. Non si risparmia nemmeno un “VERY STRANGE” – “moltro strano” – in caps lock. Anche lui – come i sovranisti italiani – fa riferimento ai sondaggisti e alla malafede di chi secondo lui ha provato a indirizzare il voto.

Trump continua con le insinuazioni

Un altro tweet che non scrivi se stai vincendo le elezioni. https://t.co/KtzjfKve1s — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) November 4, 2020

Anche questo è un altro tweet insinuatorio che poco si addice a un candidato presidente che sta cercando di capire se vincerà o meno le elezioni. L’intento è palese: «They are finding Biden votes all over the place — in Pennsylvania, Wisconsin, and Michigan. So bad for our Country!» vuol dire che stanno spuntando voti a caso nei tre stati in bilico – Pennsylvania, Wisconsin, Michigan – nei quali i risultati possono cambiare le sorti del risultato finale e, quindi, di chi vincerà le elezioni Usa 2020.