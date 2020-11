I sovranisti italiani esultano per l’errore (che non c’è) dei sondaggisti

Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco. I sovranisti italiani esultano per via del testa a testa cui stiamo assistendo durante il conteggio dei voti per le presidenziali 2020 in Usa, con Biden e Trump – insieme al mondo intero – che attendono di sapere chi vincerà.

Altra cosa: i sondaggi fin qui non hanno avuto grandi errori. Vorrei vedere qualche dato in più sui cubani in Florida ma Trump e Biden in Florida erano dati praticamente appaiati. Finora si sta muovendo tutto dentro il margine di errore. — Francesco Costa (@francescocosta) November 4, 2020



LEGGI ANCHE >>> Elezioni Usa 2020, i risultati Stato per Stato

I sondaggisti non hanno sbagliato

I sondaggi davano situazione incerta in Texas, Arizona, Florida, Georgia, North Carolina. In tutti e 5 risultati serrati: in AZ vince Biden, in TX e FL Trump, in GA e NC non sappiamo ancora. E però siamo a “i sondaggi clamorosamente smentiti!”.#maratonamentana #election2020 — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) November 4, 2020

Nessun errore dei sondaggisti ma solo un testa a testa atteso con una forchetta che potrebbe rimanere minima fino alla fine. Trump ha già cantato vittoria con il suo discorso e Biden ha parlato per infondere fiducia ai suoi.

Anche i politici sui sondaggi sbagliati

Ancora qualcuno che parla di “errori” dei media nei sondaggi e nelle previsioni. Non si chiamano errori, si chiama propaganda. È il quarto potere #USElection2020 — Marco Zanni (@Marcozanni86) November 4, 2020

Non solo persone comuni sul web ma anche l’eurodeputato leghista Marco Zanni ha messo in dubbio la fedeltà dei dati dei sondaggi finora, accusando il quarto potere – media e giornalisti – di aver tentato di manipolare l’opinione pubblica con sondaggi sbilanciati rispetto alla vittoria di Biden. Non ha quindi senso parlare di “sondaggi sbagliati” fino a che non si avrà il totale dei voti e non un conteggio parziale che – vista la forchetta molto stretta tra i due – possono ribaltare la situazione in qualsiasi momento fino alla fine, considerato soprattutto che mancano i voti inviati per posta.

Si preannunciava su tutti i giornali una grande vittoria di Biden… come al solito non ci hanno azzeccato. @realDonaldTrump è in vantaggio e comunque vada è stata una grande dimostrazione di partecipazione democratica.#maga #trump2020 #trump #Election2020 pic.twitter.com/HvlVxXFArC — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 4, 2020