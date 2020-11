Cosa sta succedendo in Wisconsin e perché potrebbe non essere finita qui

Non tira una buona aria né a Madison, né sulle rive del lago Michigan tra le strade di Milwaukee. A quanto pare Joe Biden in Wisconsin sarebbe avanti rispetto a Donald Trump, in uno stato chiave che – se fosse chiamato a favore dei democratici – darebbe una direzione ben precisa all’esito di queste elezioni Usa 2020. Il piatto è ghiotto: 10 grandi elettori che porterebbero il candidato democratico a 22 passi di distanza dalla soglia magica dei 270, la maggioranza che serve per essere eletto presidente degli Stati Uniti.

Biden in Wisconsin, cosa sta succedendo dalle parti di Milwaukee

La Commissione elettorale del Wisconsin ha detto alla rete televisiva statunitense NBC che lo scrutinio è praticamente concluso. Dunque la chiamata potrebbe essere vicina? Nemmeno per idea. Joe Biden potrebbe aver conquistato il Wisconsin pezzetto per pezzetto. Un’operazione certosina che lo ha portato – al momento – ad avere un vantaggio su Donald Trump di 20mila voti. Davvero un soffio per uno stato da 5,8 milioni di abitanti.

In ogni caso, in percentuale, siamo a 49,4% per Biden e 48,8% per Trump. Come si può evidenziare, si tratta di una distanza di meno di un punto percentuale. Troppo poco per chiamare lo stato.

I tempi supplementari per Biden in Wisconsin

Quando, infatti, la differenza tra i due principali candidati è inferiore a un punto percentuale, è possibile effettuare il riconteggio. Non una buona notizia per Joe Biden: questo ulteriore processo non fa altro che allungare ulteriormente i tempi per un risultato che non potrà arrivare in una manciata di ore.

Teoricamente, dunque, in caso di elezione molto contestata – e Donald Trump da questa notte non ha esitato un attimo nel considerarla tale – si potrebbe andare ai tempi supplementari.