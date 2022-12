Qatar 2022, la gaffe del commentatore Rai che confonde Macron con Sarkozy

Quando si commenta live un evento – di qualsiasi tipo – il rischio di sbagliarsi, considerato che si parla anche per ore, è sempre dietro l’angolo. Ieri, commentando la semifinale dei mondiali 2022 tra Francia e Marocco, i telecronisti Rai sono stati vittima di un piccolo, divertente lapsus. Nonostante l’immediata correzione, il video del commentatore Rai su Sarkozy e Macron è stato pubblicato su Twitter ed è andato virale, suscitando molte battute online.



Il video del commentatore Rai su Sarkozy e Macron

«Abbiamo sbagliato presidente», ridono alla fine del video i due commentatori Rai che si sono immediatamente accorti, confrontandosi, dello strafalcione appena affermato. Commentando le immagini che scorrevano sullo schermo dopo il secondo goal della Francia, a un certo punto – sugli spalti – è stato inquadrato il presidente Macron. Antonio Di Gennaro, comprensibilmente preso dalla narrazione, afferma: «La deviazione fa sì che la palla arrivi a Kolo Muani che accompagna benissimo l’azione. Applaude anche Sarkozy… Oh, scusate, Macron!».

Il collega Alberto Rimedio – come sottolinea anche Open – ridendo fa sapere: «Abbiamo sbagliato presidente!». Gaffe e correzione praticamente immediata, quindi, ma non è bastato per evitare che il nome di Sarkozy andasse in tendenza su Twitter, che si è riempito – già a partire da ieri sera – di battute sull’accaduto. Battute che, ancora oggi, continuano a comparire sulla piattaforma di Musk. Tra chi se l’è presa e ha accusato i commentatori di non essere preparati e chi, invece, ha scelto di fare battute, la storia continua sul web.