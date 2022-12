Fiorello, su Raidue, ha quasi pareggiato i numeri dell’informazione del TG1 del mattino

Lo share è quella cosa che snocciola dati ogni mattina e, alla fine, vince Fiorello. Parafrasando un famoso modo di dire sulla Germania nel calcio, possiamo fotografare la situazione degli ascolti della mattinata della Rai segnata dal grande debutto di Viva Raidue, il programma dello showman siciliano. Secondo i dati Auditel, infatti, lo share toccato dalla trasmissione è stato del 14,1%, un record per la fascia mattutina della seconda rete del servizio pubblico. Fiorello ci aveva scherzato molto su, anche nel corso della prima puntata, ricordando come – prima di Viva Raidue – sul secondo canale andasse in onda un telefilm non propriamente seguitissimo. A un soffio il sorpasso su Raiuno che, tradizionalmente, guida gli ascolti mattutini della Rai, con i suoi programmi informativi. Unomattina e il telegiornale si sono fermati al 15,2% di share.

Share Fiorello, a un soffio il pareggio con Raiuno

Il pre-lancio di Viva Raidue era stato caratterizzato proprio da un botta e risposta con la newsroom del Tg1. Inizialmente, il programma di Fiorello doveva andare in onda sulla rete ammiraglia. Una lettera dei giornalisti del Tg1 (che avrebbero perso una striscia informativa molto seguita) aveva fatto fare retromarcia alla rete, che di conseguenza aveva spostato la trasmissione dello showman su Raidue. Fiorello aveva definito inelegante il termine “sfregio” utilizzato in questa stessa lettera di protesta dai giornalisti del Tg1.

Inevitabile la coda di polemiche legate agli ascolti: Fiorello aveva voluto mettere le mani avanti rispetto allo spettro di uno share più basso a causa della rete su cui sarebbe stato trasmesso il suo programma. «Sarebbe un risultato già clamoroso portare gli ascolti di Raidue al 2%» – aveva detto scherzando nella conferenza stampa di presentazione. Il risultato rilevante, invece, è stato di tutto rispetto.