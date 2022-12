Un giudice delle Bahamas nega la libertà su cauzione a Sam Bankman-Fried: resterà in una struttura penitenziaria fino all’8 febbraio

Il fondatore e ex amministratore delegato di FTX, Sam Bankman-Fried, è stato arrestato alle Bahamas, dove ha sede la sua azienda, la sera del 12 dicembre. Bankman-Fried è accusato di aver utilizzato i soldi investiti dai clienti sulla piattaforma FTX per acquistare immobili alle Bahamas, per finanziare Alameda Research, una società di trading di criptovalute fondata dallo stesso Bankman-Fried, e di aver finanziato illecitamente delle campagne elettorali. Secondo Reuters, Bankman-Fried ha contribuito con 5,2 milioni di dollari alla campagna elettorale del presidente Joe Biden nel 2020.

A causa di questa condotta Bankman-Fried ha perso circa 8 miliardi di dollari di investimenti dei clienti.

Tutte le accuse nei confronti di Bankman-Fried

Ieri un giudice delle Bahamas ha negato la libertà su cauzione al fondatore di FTX che fino all’8 febbraio resterà in una struttura penitenziaria alle Bahamas.

L’imprenditore statunitense affronterà un processo penale a New York nel quale è imputato per otto accuse: se venisse condannato per tutti e otto i capi di accusa rischierebbe complessivamente 115 anni di reclusione. L’altro processo che affronterà è quello che segue alla causa intentata da parte della Securities and Exchange Commission (SEC), l’ente statunitense che vigila sull’operato delle borse. La SEC ha accusato Bankman-Fried di aver truffato i suoi investitori dichiarando il falso e facendo promesse false per raccogliere finanziamenti per FTX. Il presidente della SEC, Gary Gensler, ha detto in un comunicato: «Sosteniamo che Sam Bankman-Fried abbia costruito un castello di carte basato sull’inganno mentre diceva agli investitori che era uno degli edifici più sicuri in cripto». Anche la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), un’agenzia statunitense che si occupa anche di tutela degli investitori, ha accusato Bankman-Fried di frode.

Nell’udienza che si è tenuta martedì alle Bahamas l’imprenditore ha detto che si sarebbe opposto all’estradizione negli Stati Uniti e di conseguenza i giudici hanno negato la libertà su cauzione.