La fondamentale necessità di comprendere e regolamentare il mondo delle criptovalute

L’arresto di Sam Bankman-Fried sta facendo parecchio rumore. Raggiunto nella serata di ieri alle Bahamas, ora dovrà pagare per la vicenda di FTX (azienda per lo scambio di criptovalute). Dopo la scoperta di un buco di ben 8 miliardi di dollari, i valori scambiati sulla piattaforma sono calati drasticamente con la conseguenza di mettere a rischio tutti gli investimenti di coloro che hanno scelto di scommettere in questa nuova società. Considerato che, in seguito all’accaduto, la giustizia statunitense aveva sporto denuncia contro il fondatore della società, stanotte l’uomo è stato raggiunto e preso in custodia. Tra le varie reazioni alla notizia, anche Sheila Warren, CEO del Crypto Council for Innovation – alleanza globale di leader del settore che mira a far conoscere e regolamentare il settore – ha commentato l’arresto fondatore FTX.

Crypto Council for Innovation sull’arresto fondatore FTX

L’ufficio comunicazione del Crypto Council for Innovation si sta occupando di diffondere le prime dichiarazioni in merito all’accaduto rilasciate dal CEO Sheila Warren: «Il ciclo di notizie continua a parlare di SBF. Si è sempre sospettato un arresto. L’aspetto interessante è la tempistica: proprio prima di due udienze del Congresso – afferma la CEO -. Mentre le autorità di tutto il mondo costruiscono i loro casi, l’unica cosa certa è che questa storia non è affatto finita. Persone reali sono state colpite da queste azioni e i membri del Congresso speravano di ottenere risposte ad alcune domande molto serie».

«In futuro, il settore delle criptovalute continuerà a chiedere chiarezza normativa – evidenzia, portando avanti la causa della sua società, fonte globale di competenze e approfondimenti su come la criptovaluta sta trasformando i sistemi globali -. Nel 2023, probabilmente, il Congresso darà maggiore risalto alle criptovalute. Ci saranno più discussioni, più dibattiti e più audizioni mentre i membri del Congresso valutano il modo migliore per proteggere l’innovazione e i consumatori», conclude.