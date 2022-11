Lo Stato di New York ha imposto delle restrizioni ad alcuni tipi di mining di criptovalute

New York è il primo Stato degli Stati Uniti a vietare alcuni tipi di mining di criptovalute. La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha firmato martedì un disegno di legge che prevede una moratoria per chi utilizza combustibili fossili per il mining di criptovalute. Per due anni non saranno rilasciati nuovi permessi per tali operazioni di mining e non saranno rinnovati i permessi esistenti.

Come spiega la guida digitale Ionos, il mining di criptovalute è «un processo di calcolo decentralizzato per elaborare, proteggere, verificare e sincronizzare tutte le transazioni relative alle criptovalute».

Il disegno di legge per limitare l’impatto ambientale del mining di criptovalute

Questa iniziativa dello Stato di New York si inserisce in una situazione generale di incertezza che si è creato nel settore delle criptovalute, aggravata anche dal crollo della piattaforma di scambio di criptovalute FTX, fondata da Sam Bankman-Fried, che ha dichiarato bancarotta lo scorso 11 novembre.

Dopo alcune restrizioni di questo genere imposte in Cina, New York è diventato uno dei maggiori centri per il mining di criptovalute grazie ai costi bassi dell’energia, generando anche una serie di proteste degli attivisti che si battono contro il cambiamento climatico. Il disegno di legge appena firmato da Hochul era stato già approvato dal Senato a giugno scorso.

Il disegno di legge fa riferimento all’impatto ambientale sul clima del mining di criptovalute e alle infrastrutture poco sostenibili utilizzate per queste operazioni. Oltre alla moratoria, nella nuova legge si richiede al Dipartimento per la conservazione ambientale di New York di elaborare una dichiarazione che valuti l’entità dell’impatto ambientale prodotto dal mining di criptovalute in tutto lo Stato nel corso di un anno. Questi dati saranno utilizzati per prendere decisioni politiche in futuro.

«Mi assicurerò che New York continui a essere il centro dell’innovazione finanziaria, prendendo però allo stesso tempo anche iniziative per proteggere l’ambiente. Questa è una prima negli Stati Uniti e passo importante per New York per affrontare la crisi del cambiamento climatico», ha detto Hochul.