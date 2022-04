Dopo il caso Orsini, il M5S vuole salvare i gettoni di presenza in Rai

La battaglia contro i gettoni di presenza (in parlamento, ma anche altrove) del Movimento 5 Stelle si è completamente ribaltata di fronte alla gestione degli ospiti che la Commissione di Vigilanza Rai – presieduta dal forzista Alberto Barachini – vorrebbe varare nei prossimi giorni. Secondo quanto affermato dalla commissione di Vigilanza, nei talk-show, gli ospiti non dovrebbero percepire compensi o, meglio, bisognerebbe prediligere persone di comprovata esperienza che non percepiscono gettoni di presenza. Questo è uno dei punti del vademecum degli ospiti Rai che è stato predisposto dopo il caso del professor Alessandro Orsini, il docente della Luiss che aveva inizialmente un contratto con la trasmissione Cartabianca di Raitre. In seguito alle proteste di diverse parti politiche, il gettone di presenza è stato cancellato e Orsini, al momento, partecipa alle puntate del talk-show firmato da Bianca Berlinguer a titolo gratuito.

Vademecum ospiti Rai, il M5S contrario all’abolizione del gettone di presenza

Tuttavia, questa proposta sta trovando delle resistenze molto forti da parte del Movimento 5 Stelle, a sorpresa (vista la sua lunga storia di contrarietà a ogni tipo di emolumento). Secondo i pentastellati (a proposito dei quali si era vociferato addirittura di una candidatura, nelle proprie fila, del professor Orsini, voci al momento non confermate), la perdita del sistema del gettone di presenza degli ospiti in talk-show causerebbe un danno alla Rai rispetto alla concorrenza. Nelle altre reti che trasmettono programmi del genere, infatti, il gettone di presenza è una prassi ormai ben radicata: gli ospiti, tra una presenza non retribuita e una retribuita, potrebbero sicuramente scegliere la seconda, causando – a cascata – un effetto sugli ascolti delle trasmissioni.

Nei giorni scorsi, in verità, anche diversi responsabili di trasmissioni di approfondimento della Rai avevano parlato della necessità di assicurare un gettone di presenza per gli ospiti fissi. La palla, adesso, passa in commissione di Vigilanza dove casi simili a quelli del professor Alessandro Orsini verranno esaminati a partire da martedì prossimo, dopo la breve pausa determinata dal festivo del 25 aprile.