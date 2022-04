Il direttore di Raitre si dissocia con Orsini per dichiarazioni in un programma della sua stessa rete

Franco Di Mare, direttore di Raitre, ha scelto la strada delle dichiarazioni ad agenzie di stampa per mostrare il suo disappunto nei confronti dell’ultima uscita del professor Alessandro Orsini nel corso della puntata di Cartabianca, in onda sulla terza rete del servizio pubblico, martedì 5 aprile. Il docente della LUISS aveva dichiarato che, pur essendo un liberale e uno strenuo difensore della democrazia, preferiva tutelare i bambini che possono essere felici anche in un regime di dittatura, ma non possono esserlo sotto le bombe. Su queste parole, attorno a cui si è sollevato il solito polverone mediatico che – ultimamente – segue praticamente ogni dichiarazione di Orsini, è intervenuto il direttore di Raitre Franco Di Mare, prendendo le distanze da una opinione espressa all’interno di un programma della rete che lui stesso dirige.

Franco Di Mare contro Orsini, si dissocia rispetto a parole pronunciate in un programma della stessa rete che dirige

Raggiunto dall’agenzia di stampa ANSA, Franco Di Mare ha affermato: «Sono affermazioni riprovevoli, assolutamente incondivisibili, di cui il professor Orsini si assume naturalmente la responsabilità: è superfluo dire che Rai3 prende le distanze». Franco Di Mare ha anche affermato che, in seguito alle continue dichiarazioni di questo genere che affollano i talk show, il format è totalmente da ripensare. Non si può pensare – sostiene Di Mare – di fare share esclusivamente con contraddittori che si spingono sempre al limite: «Lungo questa china – ha spiegato il direttore di Raitre – si può rischiare di arrivare a mettere a confronto la testimonianza di un sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti con l’opinione di un negazionista, in osservanza a un’idea distorta e malata del pluralismo delle posizioni».

Si difende Bianca Berlinguer, responsabile di Cartabianca, che si era già esposta affinché Orsini fosse ospite fisso in trasmissione, nonostante le polemiche sul compenso dello stesso e anche dopo la rinuncia del docente al gettone di presenza (proprio in seguito alle polemiche di cui sopra). «Trovo bizzarro che un direttore di rete scelga un’agenzia di stampa per fare queste dichiarazioni, senza che la conduttrice del programma di cui parla sia stata consultata. In ogni caso, è molto strano che il direttore di una rete Rai si dissoci da una trasmissione della stessa rete per affermazioni pronunciate all’interno dello spazio informativo, affermazioni che, in quel contesto, avevano trovato già un forte contraddittorio».

