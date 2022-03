RaiTre non darà seguito al contratto tra CartaBianca e Orsini

Le polemiche per le sue parole sulla Russia e sulla guerra in Ucraina, poi quella per quel contratto in essere con la trasmissione di punta del martedì sera su RaiTre e per il cachet per ogni suo intervento nel programma. Oggi l’ennesimo colpo di scena sul caso Alessandro Orsini: viale Mazzini non darà seguito a quell’accordo – economico e non solo – con il professore dell’Università Luiss. Ed è partito già il classico scaricabarile sulle responsabilità.

LEGGI ANCHE > Il caso di Orsini in Rai arriverà in commissione di Vigilanza

In una nota diffusa da viale Mazzini, infatti, vengono scritte testuali parole: «La Direzione di Rai 3, d’intesa con l’Amministratore Delegato della Rai, ha ritenuto opportuno non dar seguito al contratto originato su iniziativa del programma ‘Cartabianca‘ che prevedeva un compenso per la presenza del Professor Alessandro Orsini nella trasmissione». Insomma, il docente della Luiss non dovrebbe essere in studio martedì prossimo e neanche nelle altre tre puntate previste dal contratto stipulato nel corso delle scorse settimane.

Orsini, la Rai non darà seguito al contratto col professore

Un caso che si è consumato negli ultimi giorni. Perché oltre alle contestazioni per le idee del sociologo sulla Russia di Putin e sulla guerra in Ucraina, a far alzare un coro (non unanime) di proteste è stata la pubblicazione della notizia (data mercoledì da da Il Foglio) dei dettagli del contratto tra Orsini e la televisione pubblica: 2mila euro per ogni sua apparizione a CartaBianca, per sei puntate del programma. Numeri che hanno provocato uno scossone social e anche politico. Il Partito Democratico, infatti, ha annunciato un’interrogazione in Commissione di Vigilanza Rai. Ora, però, quel a contratto – come spiegato da viale Mazzini – non sarà dato seguito e il docente della Luiss non parteciperà più alla trasmissione di Bianca Berlinguer. Da capire se potrà farlo senza ricevere alcun corrispettivo economico per le sue presenze.