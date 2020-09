Lotta al Covid, Trump contro l’OMS: “Sul vaccino facciamo da soli”

Anche sul vaccino contro il Covid gli Stati Uniti vanno da soli. L’amministrazione Trump ha infatti reso noto che non collaborerà con la comunità internazionale per sviluppare e distribuire il vaccino contro il virus che ha scatenato l’attuale emergenza sanitaria mondiale, perché non vuole essere limitata da organizzazioni come l’Oms che, secondo Trump, sono troppo dipendenti dalla Cina.

LEGGI ANCHE > Nonostante gli appelli degli esperti, Trump continua a diffondere fake news sul Covid

Il no degli Usa alla collaborazione sul vaccino contro il Covid

A rivelare la decisione della Casa Bianca, che segue l’addio all’Organizzazione mondiale della Sanità del luglio scorso, è stato il The Washington Post. Nel corso di questi mesi infatti, mentre gli Stati Uniti e altri Paesi lavoravano per assicurarsi scorte del vaccino, la comunità internazionale si sforzava per assicurarsi che una volta trovato il vaccino, questo fosse disponibile a livello globale. Per questo oltre 150 Paesi hanno creato il COVID-19 Vaccines Global Access Facility, o COVAX, uno sforzo collettivo coordinato dall’Oms che punta a permettere a un numero maggiore di nazioni di poter mettere al sicuro i propri cittadini una volta scoperto il vaccino. Una mossa che, secondo l’Oms, sarebbe importante anche per i governi che si stanno muovendo da soli perché COVAX garantirebbe loro un importante alternativa nel caso i prodotti creati con accordi bilaterali non fossero efficaci.

News: The Trump administration will not join a global effort to develop, manufacture and equitably distribute a coronavirus vaccine, in part because the World Health Organization is involved. Details on the Covax decision from @yabutaleb7 and me.https://t.co/loN73sm1yi — Emily Rauhala (@emilyrauhala) September 1, 2020

Le ricadute politiche della decisione di Trump sul vaccino contro il Covid

“Gli Stati Uniti continueranno a coinvolgere i nostri partner internazionali per assicurarsi che il virus sia sconfitto, ma non si faranno limitare da organismi internazionali influenzate da organizzazioni corrotte come l’Oms o la Cina” le parole del portavoce della Casa Bianca Judd Deere, che ha ribadito come Trump “farà di tutto per fare in modo che ogni nuovo vaccino mantenga gli standard di sicurezza ed efficacia della Food and Drug Administration e che sia testato in maniera completa”. Parole che però hanno fatto infuriare i democratici che hanno definito la decisione “miope” e che temono che la decisione di andare da soli faccia aumentare il rischio che gli Stati Uniti non abbiano un vaccino contro il Covid.