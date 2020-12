Ci capita spesso di bacchettare i colleghi quando vengono riportate con troppa leggerezza alcune informazioni sui principali veicoli di notizie nel nostro Paese, siano essi giornali cartacei, media televisivi o quotidiani online. Oggi è importante sottolineare la correzione – con tanto di messaggio pubblico su Twitter – di Claudio Cerasa su un articolo del Foglio sulla questione del vaccino alla Cornell, università statunitense situata a Ithaca. Nell’articolo originario si parlava di una sorta di differenza nella somministrazione del vaccino anti-influenzale per il personale e per gli studenti, affermando che per le persone nere ci fosse un percorso differenziato, senza prevedere l’obbligatorietà del vaccino anti-influenzale per seguire i corsi.

Vaccino alla Cornell, il caso del Foglio

In realtà, su Twitter, un Postdoctoral Researcher della Cornell ha fatto notare che nel documento originale da dove era stata desunta questa notizia non si parlava affatto di una policy diversa per le persone bianche e per quelle nere, ma al contrario – per alcune motivazioni di carattere storico – si fornivano alcune indicazioni in più a chi dovesse avere delle ulteriori domande sulla vaccinazione anti-influenzale, domande alle quali avrebbe risposto la stessa università.

Preso atto dell’errore, il direttore del Foglio Claudio Cerasa ha ringraziato per la segnalazione – che, tra le altre cose, conteneva anche un giudizio molto critico sull’operato della testata – e ha fatto presente che l’articolo era stato corretto, con la precisazione all’inizio della pagina:

Grazie della segnalazione. Errore nostro, errore blu, che abbiamo appena rettificato, cambiando l’articolo e riconoscendo lo sbaglio. A presto https://t.co/s4RAq0TT0I — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) December 29, 2020

Nel mondo dell’informazione sempre più caotico, è molto positivo notare come la correttezza – anche nel caso di una svista evidente – possa in realtà contribuire a un miglioramento dell’ecosistema mediatico.