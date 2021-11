Vaccini, Bertolaso: «Privacy non permette chiamate terza dose»

«Il Green Pass è la punta dell’iceberg di un dramma che si chiama privacy: ma di che cosa stiamo parlando, veniamo ascoltati e chiamati per qualsiasi pubblicità e poi non possiamo neanche chiamare direttamente le persone per sollecitarle a fare la terza dose perché violiamo la privacy. Non fatemi parlare di privacy perché altrimenti rischio qualche denuncia». Lo ha detto Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia, intervenendo all’incontro “Lotta al Covid: Italia e Israele a confronto. Scenari presenti e sguardi oltre la crisi”, organizzato dall’Ambasciata di Israele a Roma. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa.

E in polemica con le regole che impediscono di fare distinzione tra Green Pass da tampone o da vaccino ha rilanciato: «I numeri dicono che solo attraverso la vaccinazione teniamo sotto controllo il Covid: la terza dose, infatti, serve a ridurre il Covid a un banale raffreddore. Il documento verde venga dato solo a chi fa la terza dose, altrimenti si ritira. Se vogliamo uscire da questa situazione – ha affermato poi Bertolaso – bisogna superare certi nodi. Pensate solo al fatto che un medico vaccinatore ogni volta che fa l’inoculazione del vaccino a una persona deve compilare ben 11 fogli di carta. E se i vaccini a disposizione sono quattro, arriviamo a 44 fogli di carta: moltiplicate i milioni di vaccinazioni fatti per 11 fogli ogni volta e capite che così distruggiamo l’intera Amazzonia. Serve più digitalizzazione, guardiamo come fa Israele».

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]