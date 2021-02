Biden sceglie di rivedere tutto il caso TikTok sospendendo la vendita

Joe Biden si è pronunciato in merito alla vendita di TikTok, dichiarato pericolo pubblico per la sicurezza nazionale e messo sotto accusa da Donald Trump. L’amministrazione del nuovo presidente Usa ha deciso di rivedere tutto il caso e, di conseguenza, il verdetto che l’amministrazione Trump aveva dato in merito alla questione. La questione TikTok Biden, quindi, riparte daccapo e il presidente ha fatto sapere di voler sospendere a tempo indefinito la cessione delle attività di TikTok negli Stati Uniti, in Australia e in Nuova Zelanda. Tutto quello che ha fatto Donald Trump per limitare la diffusione di TikTok in Usa, in sostanza, è nullo.

TikTok Biden: sospesa la vendita a Oracle e Walmart

Il fulcro di questa decisione è il fatto che, secondo il Dipartimento del Commercio, occorre capire se TikTok rappresenti realmente una minaccia per la sicurezza nazionale così come Trump ha sempre affermato. Un documento depositato dagli avvocati del Dipartimento di Giustizia in Tribunale spiega che chiede di rivedere le sentenze precedenti e, quindi, le mosse legali che stanno bloccando da mesi l’app: occorre «un riesame dei divieti in questione può restringere le questioni presentate o eliminare del tutto la necessità di un riesame da parte di questa corte».

Il caso va rianalizzato daccapo

Trump aveva deciso, lo scorso agosto, di voler bloccare TikTok a meno di non trovare una soluzione entro il 15 settembre. Soluzione che si è rivelata essere la cessione delle attività americane di TikTok a un’azienda americana. Tra le varie ipotesi ad oggi sono rimasti solamente due colossi – escluso Microsoft – ad essersi proposti come proprietari per TikTok Usa, Oracle e Walmart. Il segretario della Casa Bianca, Jen Psaki, ha affermato che l’amministrazione Biden sta analizzando i rischi per i dati statunitensi in toto, compresi quelli relativi a TikTok, sotto il punto di vista della sicurezza.