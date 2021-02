Come anticipa il Financial Times per quest’anno TikTok prevede un piano di espansione mirata in ambito ecommerce per competere con Facebook negli Stati Uniti. Un nuovo, ampio ventaglio di possibilità nel piano espansionistico in ambito ecommerce TikTok; il social cinese avrebbe avviato una collaborazione con l’agenzia creativa pubblicitaria Wpp Plc di Londra. L’idea sarebbe quella di fornire possibilità di marketing ai clienti della sua rete consentendo anche ai brand di pubblicare i propri cataloghi e le pubblicità senza dover ricorrere a influencer e intermediari.

Ecommerce TikTok, contenuti e vendita sempre più simili

Secondo alcuni esperti, spiega Wired, l’idea sarebbe quella di posizionarsi nel miglior modo possibile per cogliere la distinzione sempre meno netta tra vendita e contenuti. TikTok si affretta in questa direzione anche perché il suo diretto concorrente cinese, Kuaishou, sta sviluppando una sua piattaforma di vendita e si è appena quotato in borsa a Hong Kong. Kuaishou, che è a tutti gli effetti una piattaforma per video brevi in live streaming, ha – per ora – meno della metà degli utenti attivi che ha TikTok ogni mese ma le sue mire espansionistiche sono evidenti e mettono sotto pressione TikTok.

Espansione negli USA

Lo scopo della mossa è aumentare la competizione TikTok con Facebook negli Stati Uniti tramite una serie di nuove funzioni previste. Si parla permettere agli utenti più popolari di condividere direttamente i link ai prodotti andando così a guadagnare automaticamente le commissioni previste sulle vendite. Si tratterebbe di un modello di business inedito in grado di dare origine a una sorta di televendita versione mobile con la possibilità, per gli utenti, di fare acquisti con qualche tap. Tutto questo TikTok lo sta progettando mentre ancora non si sanno le sorti del social cinese negli Usa, che lo scorso anno è stato portato in tribunale da Donald Trump. La questione è passata ora nelle mani di Joe Biden.