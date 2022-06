L’app barese che “ti paga” se liberi un parcheggio

Avete mai pensato di “condividere” un parcheggio nelle vie di un centro città, magari nelle ore di punta? Dal prossimo 23 giugno sarà possibile grazie a un’applicazione creata da due laureati del Politecnico di Bari che hanno messo in piedi una piattaforma che consentirà agli utenti-guidatori di cercare un posto auto all’aperto, vedere se qualcun altro lo sta per liberare, “matcharsi” e consentire di ridurre i tempi di attesa e i giri a vuoto per le strade alla ricerca di un posto in cui lasciare la propria vettura. Si chiama Upar e ha l’obiettivo non solo di aiutare le persone al volante, ma anche l’ambiente.

Come si legge dal sito ufficiale dell’applicazione messa a punto dai due quarantenni baresi Daniele Petrilli e Claudio Lavermicocca durante le prime fasi della pandemia, l’app sarà disponibile per i dispositivi iOS e Android da giovedì 23 giugno. Da quel giorno si partirà con le sperimentazioni sul campo per capire il reale impatto di questa applicazione. Perché, secondo le stime e i dati raccolti, l’utilizzo di Upar riuscirebbe a contribuire anche a livello ambientale: minore il tempo trascorso a motori accessi per cercare parcheggio, minore è l’utilizzo di carburanti, minore sarà l’emissione di diossido di carbonio (CO₂) nell’aria.

Upar, l’app che ti paga se lasci libero un parcheggio

«UPAR ti consente di trovare il posto auto libero vicino alla tua destinazione, evitando stress ed inutili e dannosi sprechi di carburante. Inoltre, condividendo il posto che stai lasciando, ti permette di guadagnare denaro direttamente trasferibile sul tuo conto in banca», si legge nelle FAQ ufficiali. Perché è previsto anche un guadagno economico: oltre ai 10 euro in omaggio sul “conto” dei primi 100 iscritti, utilizzare questa applicazione fa guadagnare soldi (con tariffe che potrebbero variare in futuro, in base alla zona e all’utilizzo). Perché lasciare libero un parcheggio e segnalarlo a un altro “utente” fa guadagnare 2 euro.

E si partirà da Bari, la città in cui i due ideatori di questa applicazione sono nati e hanno vissuto, prima di intraprendere percorsi diversi dopo la laurea al Politecnico. Poi, qualora l’esperienza dovesse funzionare, le mappe e le geolocalizzazioni saranno estese a molte altre città.