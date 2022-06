Chat Whatsapp da Android a iPhone: come fare

Chat Whatsapp da Android a iPhone: un cruccio che, finora, tutti quelli che hanno voluto passare a iOS si sono dovuti sorbire ma che ora non sarà più un problema. Ad annunciare questa novità è stato lo stesso Marck Zuckerberg: oltre alle chat in senso stretto, verrà data anche la possibilità di trasferire tutte le informazioni che solitamente vengono memorizzate su un dispositivo Android nel nuovo dispositivo iOS.



LEGGI ANCHE >>> Sempre più vicina la possibilità di modificare i messaggi inviati su WhatsApp

Come fare a trasferire le chat Whatsapp da Android a iPhone

Non solo le chat, come specifica Zuckerberg stesso nel suo post, ma anche «foto, video, messaggi vocali tra Androide e iPhone mantenendo la crittografia end-to-end». Dopo che lo scorso anno la stessa possibilità è stata data volendo passare da iPhone a Android, quest’anno tocca al passaggio inverso. I due sistemi così saranno, in tal senso, interoperabili in questo senso andando verso un rispetto della concorrenza e delle regole che sarà sempre più necessario per le Big Tech.

Questo processo funzionerà, però, solo su iPhone nuovi o che abbiano subito un reset di fabbrica e che si avvalgano dell’app Move to iOS di Apple per Android. Come sfruttare questa funzione e trasferire le chat Whatsapp da Android a iPhone? Durante la configurazione dell’iPhone occorre selezionare “Sposta dati da Android”, seguire tutti i passaggi proposti dall’Android; una volta terminata la configurazione dell’iPhone sarà sufficiente aprire Whatsapp e accedere utilizzando lo stesso numero telefonico.

Lato Android, il dispositivo con il quale si avvia il trasferimento deve esserci necessariamente un sistema operativo Android 5 o versioni successive; lato iOS, il sistema deve essere 15.5. La cronologia Android importata andrà a sovrascrivere quella delle chat iOS preesistente. Da adesso in poi, quindi, chiunque non abbia effettuato il passaggio da un sistema all’altro per paura di perdere tutto potrà avere una garanzia in più e scegliere liberamente in questo senso.