Sempre più vicina la possibilità di modificare i messaggi inviati su WhatsApp

Cambiare il senso di una conversazione. Modificare una lettera, affidarsi alla possibilità che una lettura veloce possa compromettere la corretta ricezione di un messaggio, invertire l’ordine delle parole per modificarne completamente il senso finale. Possibile che tutto questo possa avvenire su WhatsApp in un orizzonte temporale piuttosto breve: infatti, è molto vicina a concretizzarsi la funzione della modifica messaggi su WhatsApp.

Modificare messaggi su WhatsApp, la nuova funzionalità

La conseguenza di questa funzionalità potrebbe essere la stessa che, da tempo, viene paventata per quanto riguarda la modifica dei tweet su Twitter: il fatto che chiunque potrà modificare a proprio piacimento una frase x pronunciata in un determinato momento, non dando più valore alla risposta istintiva, non meditata e – soprattutto – avendo una sorta di parafulmine rispetto a potenziali polemiche non previste collegate alle sue parole.

Il solito team WABetaInfo, che si occupa di diffondere leaks relativamente alle modifiche delle piattaforme di messaggistica di Meta come WhatsApp, ha individuato una potenziale funzione in sviluppo che riguarda la modifica dei messaggi inviati. Questo lo screenshot che è stato mostrato:

WhatsApp is working on editing text messages! WhatsApp is finally developing a feature that lets us edit text messages for a future update of the app!

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 31, 2022

Un tasto “edit” che potrebbe modificare il messaggio inviato su WhatsApp, ovviando in extremis a eventuali errori o ponendo un rimedio a ripensamenti dell’ultimo minuto prima della visualizzazione del contenuto da parte del destinatario. Non è chiaro se, trascorso un determinato periodo di tempo, il messaggio non sarà più editabile.

La funzione potrebbe essere introdotta a breve e non soltanto nel sistema operativo Android (lo screenshot riguarda proprio quella versione di WhatsApp), ma anche nel sistema operativo iOS. L’ultima barriera per salvaguardare la spontaneità della conversazione (dopo che WhatsApp aveva anche permesso, ormai 5 anni fa, la funzionalità dell’eliminazione dei messaggi) sta per cadere.