Quali sono gli iPhone che, dal 24 ottobre, non supporteranno più WhatsApp

È arrivato il momento delle pulizie di primavera anche per quanto riguarda WhatsApp. L’applicazione di messaggistica di Meta ha deciso che, dal prossimo 24 ottobre – dunque la comunicazione è stata effettuata con un certo anticipo sui tempi -, ci saranno alcuni dispositivi Apple su cui WhatsApp non girerà più. Si tratta, nello specifico, di device che supportano solo sistemi operativi che, nel frattempo, sono diventati obsoleti. Al di là delle indicazioni sugli iPhone su cui WhatsApp non funzionerà più, la notizia fornita dal servizio di messaggistica di Meta è utile per prevedere la dismissione dell’applicazione, in tempi futuri, anche su altri dispositivi della casa di Cupertino. Ma procediamo con ordine.

iPhone obsoleti per WhatsApp, quali sono e cosa succederà

WhatsApp, innanzitutto, ha comunicato che non funzionerà più – a partire dal prossimo 24 ottobre – sui sistemi operativi iOS 10 e iOS 11. Si tratta di due sistemi operativi abbondantemente superati, dal momento che l’ultima versione disponibile è iOS 15.5. In ogni caso, i sistemi operativi in questione possono funzionare soltanto sui dispositivi iPhone 5 e iPhone 5c, un tempo ritrovati di ultima generazione e ora, invece, modelli ampiamente superati dal tempo.

Per la linea degli iPhone 5, invece, WhatsApp sarà ancora funzionante per il modello iPhone 5s. Tuttavia, questa serie – insieme a iPhone 6 e iPhone 6s (che funzionano con il sistema operativo iOS 12) – potrebbe essere la prossima a essere messa in soffitta dagli sviluppatori di WhatsApp. Gli ultimi aggiornamenti, insomma, galoppano veloci e rischiano di lasciare indietro diversi utenti che, nel frattempo, non hanno seguito il passo.