C’è la data per il funerale del BlackBerry

Il BlackBerry ha segnato un’epoca – quella della fine del primo decennio del 2000 – che è stata una sorta di linea di passaggio per quanto riguarda il mondo della telefonia e per le telecomunicazioni in generale. Il BlackBerry sembrava destinato a dominare il mercato dei telefoni cellulari. Poi è arrivato l’iPhone, e sappiamo tutti com’è andata a finire. In ogni caso, è possibile indicare esattamente il 2022 come l’anno della definitiva (o quasi) scomparsa dei BlackBerry dal radar del mercato: il 4 gennaio 2022 tutti i dispositivi che hanno il sistema operativo proprietario smetteranno di funzionare.

Il BlackBerry non funzionerà più a partire dal 4 gennaio

Chiariamo subito una cosa: la maggior parte dei dispositivi BlackBerry attualmente in circolazione utilizza come sistema operativo quello proprietario e i suoi più recenti aggiornamenti. Stiamo parlando di BlackBerry 7.1, BlackBerry 10 o BlackBerry PlayBook (che è il sistema operativo per i tablet). Dal 4 gennaio non si potrà realizzare alcuna operazione con questi sistemi operativi: navigazione online, invio di messaggi, chiamate e persino chiamate d’emergenza.

Continueranno a funzionare (bisognerà capire per quanto tempo) i modelli che si servono di un sistema operativo Android (è stato l’estremo tentativo, nel 2015, di mantenere in vita questo modello storico). L’operazione Android, tuttavia, non ebbe mai particolarmente successo e, quindi, va da sé che la data del 4 gennaio sia particolarmente indicativa per un pezzo di storia della telefonia mobile.

Come per ogni necrologio, è opportuno fare un piccolo punto della situazione su quanto questo dispositivo è stato importante per il settore delle comunicazioni. Il BlackBerry era il prodotto di punta di un’azienda canadese che aveva conquistato, grazie a questo telefono cellulare, le alte sfere del professionismo: dalla finanza, alla politica, passando per la comunicazione. Le azioni della società produttrice erano arrivate ad avere il valore singolo di 133 dollari. Il telefono con la tastiera QWERTY era diventato uno status symbol.

Proprio per questo lo stop al funzionamento del sistema operativo proprietario rappresenta sicuramente una pietra miliare della sua vicenda. Ma non siamo pronti a scommettere che sia il suo canto del cigno definitivo: in un’epoca in cui si cerca di recuperare (a livello di moda e di design) i valori della fine degli anni Novanta, non sarebbe insolito per qualcuno provare l’ennesimo tentativo per riportare in vita il BlackBerry.