Uno YouTuber ha (economicamente) risolto i problemi di surriscaldamento del MacBook Air M2

Uno YouTuber ha risolto i problemi di surriscaldamento del MacBook Air M2 solo con 15 dollari. Per rendere il MacBook Air il più sottile e leggero possibile, Apple ha progettato questi notebook per funzionare senza ventole interne, ma c’è purtroppo un lato negativo: il calore. Attraverso un video su YouTube, che attualmente conta più di 102 mila visualizzazioni, un giovane ha spiegato come raggirare il problema.

Come risolvere i problemi di surriscaldamento del MacBook Air M2 solo con 15 dollari

All’interno della custodia del nuovo MacBook Air, il chip M2 può alimentare carichi di lavoro pesanti quasi quanto suo “fratello” alimentato a ventola, l’M2 MacBook Pro. Il MacBook Air può essere configurato esattamente allo stesso modo, ma non può comunque eguagliare le prestazioni a lungo termine di un MacBook Pro quando si svolgono attività impegnative. A limitare le sue prestazioni è infatti il calore. Il sistema di questo sottile dispositivo, una volta raggiunto il limite termico, rallenta in modo che possa iniziare a raffreddarsi per evitare il surriscaldamento, che potrebbe danneggiare i componenti. Il Canale YouTube Max Tech ha dimostrato che istallando dei cuscinetti termici, molto economici, all’interno dello chassis del MacBook Air si riesce a favorire il raffreddamento. Sembra incredibile, ma è proprio così. I pad termici non saranno in grado, però, di superare il sistema di raffreddamento attivo integrato in un MacBook Pro M2. Per carichi di lavoro impegnativi che durano circa 15 minuti, i pad termici funzionano perfettamente. Dopodiché, il calore si accumula e si verifica ancora la limitazione.