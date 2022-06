Mentre Apple, nella giornata di ieri, ha annunciato il suo nuovo sistema operativo iOS 16 e dopo aver presentato anche i nuovi modelli di MacBook Air con l’ultimo, aggiornatissimo chip M2, si registra anche una novità di non poco impatto sulla gestione delle comunicazioni attraverso iMessage, il servizio di messaggistica proprietario dell’azienda di Cupertino. Si tratta di una linea strategica che sembra essere stata intrapresa anche da WhatsApp (anche se, per quanto riguarda l’app di messaggistica di proprietà di Meta, non c’è ancora una data precisa per il rilascio di questo aggiornamento) e che, a lungo andare, andrà completamente a stravolgere il nostro modo di portare avanti le comunicazioni. Tra le altre cose, infatti, si potranno modificare i messaggi di iMessage.

LEGGI ANCHE > Sempre più vicina la possibilità di modificare i messaggi inviati su WhatsApp

Modificare messaggi di iMessage, le nuove funzionalità proposte da Apple

A comunicare queste novità è stato l’ingegnere informatico Craig Federighi, che ha parlato anche delle altre modifiche che verranno fatte al servizio di messaggistica. Non ci sarà soltanto la possibilità di editare i messaggi già inviati, ma anche quella di richiamarli – e quindi di farli risultare non consegnati – anche dopo aver digitato il fatidico tasto della freccia di invio. Non ci si fermerà qui: una novità riguarderà anche la gestione dei thread, con la possibilità di salvare le conversazioni a cui teniamo di più, in modo tale da poterle recuperare e tornare sui propri ricordi.

È tempo di novità, in casa Apple e l’evento di presentazione di ieri lo ha confermato decisamente. In pochi, però, si aspettavano novità radicali anche sul servizio di iMessage. Non è ancora chiaro – questo elemento verrà definito prossimamente – se un tempo limite per le modifiche sarà istituito o si avrà la possibilità, sempre e comunque, di richiamare indietro o di alterare un messaggio già inviato.