Apple, tracce dei nuovi Mac nel database eurasiatico

Nei giorni scorsi, Bloomberg aveva diffuso la notizia secondo cui il primo Apple Event del 2022 sarebbe stato l’8 marzo. A consolidare tale data, o almeno la tempistica primaverile, è la registrazione, nel database eurasiatico, di nuovi codici prodotto che anticiperebbero l’arrivo di computer Mac aggiornati. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa, sezione tecnologia.

La Eurasian Economic Commission, quale organo esecutivo dell’Unione economica eurasiatica, invita i produttori di tecnologia a registrare, prima del lancio pubblico, i nuovi dispositivi dotati di connessione wireless che verranno messi in vendita. A gennaio, il database aveva mostrato i codici riferiti ad un iPhone 5G economico e un iPad, due dei protagonisti attesi all’evento di marzo. A fare capolino nell’archivio sono i seriali A2615, A2686 e A2681, con alcuni dettagli a corredo che aiutano a capire di cosa si tratta. Il device numerato A2681 è un computer portatile, dunque un MacBook, mentre gli altri due si riferiscono a modelli fissi, i desktop Mac e iMac. Secondo precedenti indiscrezioni, il portatile potrebbe essere un MacBook Pro 13.3″ con chip Apple M2 , a meno che non si tratti del restyling del MacBook Air, atteso però in estate. Nel segmento dei desktop invece, si attende un Mac mini con chip Apple M1 Pro e un iMac da 27″ con chip Apple M1 Pro. La novità più importante dovrebbe riguardare proprio il passaggio di tutta la linea di computer Apple ai semiconduttori casalinghi. L’azienda aveva anticipato, nel 2020, la volontà di completare la transizione dai processori di terze parti ai propri entro due anni.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]