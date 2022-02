Neanche il tempo di abituarsi all’M1: Apple può già lanciare pc con M2

Il percorso iniziato da Apple con un chip proprietario, che potesse prendere le distanze da Intel, sta proseguendo a gonfie vele. A quanto pare, nella aggiornatissima newsletter di Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, si prevede il rilascio di macchine con chip M2 già a partire da quest’anno. Una soluzione che ripercorrerebbe le tappe del rilascio dell’M1: inizialmente, il nuovo chip verrebbe installato su MacBook Pro da 13 pollici, un Mac Mini, un iMac da 24 pollici e un MacBook Air (esattamente come fatto con la versione 2020 dei computer con M1), salvo poi arrivare immediatamente a un potenziamento delle macchine, con le versioni Pro e Max.

LEGGI ANCHE > Apple, tracce dei nuovi Mac nel database euroasiatico

Chip M2, la novità della Apple che potrebbe concretizzarsi già quest’anno

L’architettura del chip dovrebbe essere la stessa di quello M1: la vera differenza, tuttavia, starebbe nei core grafici, aumentati di livello. La previsione per i nuovi Mac è quella della primavera del 2022, con le versioni Pro e Max da immettere sul mercato nel 2023. Possibile che questo passaggio manderà decisamente in soffitta le versioni dei Mac precedenti al 2020, dotate – questa volta – di processori Intel e non proprietari.

Occorrerà comprendere se, anche a livello di pricing, la casa di Cupertino intenderà riprendere la politica messa in atto nel 2020: all’epoca, infatti – anche per tutelarsi da eventuali malfunzionamenti dell’M1 – si decise di contenere come mai prima d’allora i prezzi per i Mac, Air e Pro. Prezzi che, inevitabilmente, sono aumentati con le versioni Pro e Max successive. Il criterio sarà lo stesso?