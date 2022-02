Apple risolve il problema Bluetooth per evitare che la batteria del Mac si scarichi

Un bug nell’ultimo grande aggiornamento di MacOS Monterey (12.2) causava alcuni problemi di durata della batteria. Ma Apple è stata pronta a porre rimedio al problema con l’aggiornamento 12.2.1. È quanto riporta il sito digitaltrends.com.



L’aggiornamento, che è stato inviato all’inizio di questa settimana, ha citato alcune connessioni Bluetooth come la fonte del problema. Quando si tratta di problemi con la durata della batteria sui dispositivi Apple, ci sono spesso una manciata di variabili che potrebbero influire sull’esperienza di un utente, come la salute della batteria o l’età. Tuttavia, con quanti nuovi problemi sono sorti in seguito all’introduzione dell’aggiornamento del software MacOS Monterey 12.2, è diventato subito chiaro che era il nuovo software a causare i problemi. Oltre a correggere il bug che ha visto scaricare le batterie di molti dispositivi anche quando spenti, l’aggiornamento 12.2.1 “fornisce importanti aggiornamenti di sicurezza” che corregge un bug di WebKit che avrebbe potuto consentire a “contenuti Web maliziosi” di portare a “esecuzione arbitraria di codice”.

La seconda beta di MacOS 12.3, anch’essa pubblicata all’inizio di questa settimana, ha confermato che include la correzione della batteria, tra le altre modifiche, nonché l’attesissimo Universal Control. Universal Control è stato ritardato di molti mesi dal suo lancio iniziale nell’autunno del 2021. Chiunque abbia ancora problemi di esaurimento della batteria quando il proprio Mac è in modalità di sospensione dovrebbe assicurarsi di verificare che il proprio laptop sia aggiornato con l’aggiornamento MacOS Monterey 12.2.1 prima di esaminare altre possibili variabili. Aggiornare il tuo Mac è semplice come fare clic sul logo Apple nell’angolo in alto a sinistra della barra dei menu e fare clic su Informazioni su questo Mac. Da lì, fai clic su System Update, che ti porterà alla finestra principale di Software Update. Puoi vedere i download disponibili da installare e andare da lì.

