Aggiornamento iOS 15.2, dalla maggiore sicurezza alla cronologia riparazioni del dispositivo

I possessori di iPhone aspettavano iOS 15.2 di Apple da un po’ e ora è arrivato. L’aggiornamento, che prevede moltissime correzioni di precedenti bug e nuove caratteristiche, ha cominciato ad essere distribuito dopo un lungo periodo di test in Beta. La nota di rilascio Apple – che è stata pubblicata dai portali specializzati MacRumors e 9to5Mac – ha chiarito che il nuovo aggiornamento iOS 15.2 comprende, tra le altre novità, anche un programma Digital Legacy per scegliere chi avrà accesso ai dati in caso di morte del possessore dello smartphone e App Privacy Report, che va a mostrare quali permessi utilizzano le app e a quali siti web si collegano.

Aggiornamento iOS 15.2, focus su privacy e sicurezza

Tra le altre novità comprese nell’aggiornamento Apple ci sono anche alcune correzioni per la modalità macro del 13 Pro. Oltre a questo, ci sarà anche il piano Apple da 4,99$ solo per Apple Music. Ci sono modifiche anche per quanto riguarda la sicurezza nell’ambito comunicazione, compreso il fatto che gli iMessage inviati ai bambini saranno offuscati qualora venissero identificati come potenzialmente espliciti. Tra i controversi provvedimenti proposti per la protezione dei minori – compreso quello della notifica ai genitori quando il bambino visualizza un contenuto classificato come inappropriato – questo è entrato a far parte del nuovo aggiornamento.

Come segnala The Verge, l’aggiornamento comprende anche una nuova funzione che mostra quali parti del dispositivo sono state sostituite e se il lavoro è stato portato a termine utilizzando parti originali Apple. Oltre a questo, gli iPhone XR, XS e SE di seconda generazione andranno a mostrare se la batteria è stata sostituita. Dall’iPhone 11 in poi sarà anche possibile capire se il display è stato sostituito. Con iPhone 12 e iPhone 13, infine, si potrà anche verificare le informazioni sulle sostituzioni della fotocamera.

Come scaricare l’aggiornamento e accedere alla cronologia riparazioni iPhone

Per vedere lo stato dell’iPhone in questo senso bisogna andare in Impostazioni > Generali > Informazioni su e si troverà sotto la sezione nome e versione del software. Se nessuno dei pezzi è stato sostituito questa funzione, secondo quanto si legge nel documento di supporto di Apple, non dovrebbe apparire. Come scaricare iOS 15.2? Non appena verrà rilasciato anche per il vostro iPhone, basterà andare su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software, come sempre, e attendere che l’aggiornamento venga processato.