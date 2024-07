Perché i biglietti “rubati” a Ticketmaster non saranno utilizzabili

Centinaia di migliaia di biglietti finiti nelle mani dei pirati informatici di Shiny Hunters, ma che – di fatto – non potranno mai essere commercializzati. Come abbiamo spiegato in un precedente approfondimento, l’attenzione mediatica – soprattutto quella italiana – si è concentrata più sui codici a barre dei ticket sottratti a Ticketmaster che sui dati di 560 milioni di utenti (tra il Nord e il Centro America) sottratti nei mesi scorsi. Eppure, per quel che riguarda i tagliandi sembrerebbe non esserci alcun problema, visto che sono protetti dalla tecnologia chiamata SafeTix.

Introdotta nel 2019 proprio da Ticketmaster, questa soluzione ha rivoluzionato la protezione dei biglietti acquistati dagli utenti online. Di fatto, si è passati dai codici a barre statici a quelli dinamici e crittografati che si modificano automaticamente nel giro di pochi secondi. Una soluzione nata per evitare il furto dei ticket, la duplicazione, la falsificazione e che sembra potersi rivelare molto utile anche in caso di attacco informatico.

SafeTix, la tecnologia che protegge dal furto dei biglietti

SafeTix, dunque, è stato un passo avanti verso la digitalizzazione completa del settore del ticketing. Infatti, questo sistema – tutto digitale – funziona attraverso l’app (da cui è possibile anche cedere il biglietto a un altro utente) e non prevede una copia cartacea del tagliando. Attenzione, però: trattandosi di codici a barre crittografati dinamiche, non sarà possibile effettuare screenshot. Ma come funziona?

«È alimentato da un nuovo e unico codice a barre che si aggiorna automaticamente ogni 15 secondi. Ciò riduce notevolmente il rischio di frode sui biglietti da biglietti rubati o contraffatti illegalmente. Se guardi più da vicino il tuo biglietto, potresti notare che ha un movimento di scorrimento, che lo rende in un certo senso vivo. Quel movimento è la nostra tecnologia per i biglietti che lavora attivamente per proteggerti ogni secondo».

Questa soluzione, dunque, ha annullato gli effetti del furto dei biglietti (e dei codici a barre) avvenuto nei mesi scorsi, rendendo i biglietti sottratti non utilizzabili ai tornelli d’accesso agli stadi o ai palazzetti.