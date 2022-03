La data di scadenza degli Universal Analytics di Google

Universal Analytics di Google ha ufficialmente una data di scadenza. Per tutti gli utenti gratuiti di Google Analytics, infatti, il servizio terminerà il prossimo 1° luglio 2023. Per gli utenti che, invece, utilizzano Google Analytics a pagamento la data sarà postposta di circa tre mesi, a ottobre 2023. Cosa succederà da quel momento in poi? La piattaforma non raccoglierà nuovi dati, mentre quelli dello storico saranno consultabili ancora per qualche tempo. Dopodiché, anche questi ultimi verranno dismessi. Dunque, è tempo di preoccuparsi per chi utilizza questo servizio di analitica per monitorare le prestazioni dei propri progetti online.

LEGGI ANCHE > Ci mancava anche il down di Google Analytics

Cosa succede dopo la scadenza di Universal Analytics

In quindici mesi, dunque, si avrà a disposizione tempo sufficiente per abituarsi al nuovo strumento di analitica previsto da Google, ovvero Google Analytics 4. La transizione non sarà semplicissima, visto che il successivo modello previsto dal colosso di Mountain View sarà molto più particolare e singolare, basato su eventi e parametri nuovi. Non sarà Google ad aggiornare il profilo di ciascuno al nuovo sistema: bisognerà, al contrario, essere proattivi affinché ciò accada. Occorrerà, ad esempio, iniziare a raccogliere i dati del proprio sito a partire già dai prossimi giorni, al fine di farsi trovare preparati alla data dello switch.

Stando alle analisi di chi utilizza Google Analytics 4, la sua tecnologia sarà completamente diversa e non basata su uno schema – quello attuale di Universal Analytics, per intenderci – che sfrutta dei tools che hanno oltre un decennio di vita. Google sostiene che il nuovo sistema aiuterà i possessori di un sito web a capire in che modo le diverse attività di marketing influenzano collettivamente le conversioni in traffico, genererà informazioni predittive sul comportamento degli utenti e sulle conversioni in traffico, avrà a disposizione delle integrazioni con altri prodotti della casa madre di Mountain View (come ad esempio Google Ads) e avrà un maggiore livello di personalizzazione nella gestione delle attività e nel monitoraggio dei dati.