Ci mancava anche il down di Google Analytics

La maggior parte dei siti web, in diverse parti del pianeta, stanno viaggiando senza la direzione dei dati. È l’effetto di quanto sta accadendo il 6 ottobre, con un malfunzionamento diffuso di Google Analytics, lo strumento utilizzato dal colosso di Mountain View per il tracciamento del traffico dei vari siti web che accettano questo sistema metrico. Da questa mattina, diverse segnalazioni sui social network hanno mostrato come siti web dalla grande portata e dal grande impatto con il pubblico registrino 0 visitatori. Un dato anomalo che anche noi di Giornalettismo possiamo riscontrare (con una media di visitatori contemporanei molto più bassa rispetto alla media giornaliera, tarata su questo stesso orario).

Google Analytics, i problemi riscontrati il 6 ottobre

L’evento sicuramente non ha la portata del down improvviso di lunedì 4 ottobre, quando tutti i servizi offerti da Facebook sono stati indisponibili per quasi sette ore. Ma apre sicuramente dei nuovi spunti di riflessione in merito alla rilevanza dei grandi operatori del web sul lavoro di tutti i giorni di diverse tipologie di aziende (si pensi non soltanto a chi gestisce un social network, ma anche piattaforme – come gli e-commerce o gli strumenti di e-learning – dove è fondamentale metrizzare il traffico).

Siu downdetector sono arrivate diverse segnalazioni di malfunzionamento di Google Analytics. Di queste, ben l’83% ha segnalato problemi con il sito Web, l’8% problemi al momento del login e l’8% problemi nell’applicazione.

Are you also facing the sudden and huge drop in the Real Time Traffic in #GoogleAnalytics ?@rustybrick @googleanalytics — Sourabh Rana (@kmadhav) October 6, 2021

Al momento, Google non ha rilasciato alcuna spiegazione in merito al problema con il tracciamento del traffico sui siti web. Vale la pena ricordare, comunque, che il tracciamento dei dati non coincide con il traffico effettivo registrato in quel preciso momento su quel determinato sito: ci sono altri strumenti di metrizzazione oltre a Google Analytics e altri metodi per valutare l’effettiva presenza di utenti sulle pagine web che ci interessano. Fatto sta che – essendo Google Analytics lo strumento principe da questo punto di vista messo a disposizione dal colosso dei motori di ricerca – la notizia del suo malfunzionamento è sicuramente rilevante.