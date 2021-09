Google Mum introduce delle novità e spinge sempre più sull’intelligenza artificiale

Nel corso dell’ultimo evento, Google ha mostrato in anteprima i modi in cui la sua tecnologia Mum può cambiare il modo in cui gli utenti si informano e cercano le risposte nel suo motore di ricerca.

Le novità alla tecnologia Mum di Google

In inglese Mum vuol dire mamma, ma – nel caso di Google Mum – non è questo il suo significato. Infatti, si tratta dell’acronimo di Multitask Unified Model, l’algoritmo introdotto a maggio che si basa sull’intelligenza artificiale. Nella sua prima applicazione di giugno, Mum ha identificato 800 variazioni dei nomi dei vaccini Covid in 50 lingue in pochi secondi. Quell’applicazione, tuttavia, non ha mostrato del tutto le capacità multimodali della tecnologia. E quindi, come segnala Ansa, Google ha introdotto delle novità per cercare di fornire risultati anche alle richieste più complesse.

Ma di che novità si tratta? Google ha annunciato una combinazione tra la tecnologia Mum e quella di Google Lens (app lanciata nel 2017), che permetterà agli utenti di scattare una foto o un video e cercare una risposta in base a quella. In un esempio, si vede un utente che scatta una foto ad una parte di una bicicletta – apparentemente anonimo – e chiede come ripararlo. A quel punto, Google è in grado di abbinare la ricerca a un momento esatto in un video, che aiuta gli utenti a trovare le informazioni giuste senza dover cercare manualmente le parti della bicicletta e poi condurre una ricerca autonoma per un tutorial. Inoltre, il nuovo algoritmo Mum consentirà di trovare informazioni correlate al filmato, anche se queste non sono esplicitamente menzionate. E questo è possibile grazie alla comprensione avanzata delle informazioni nel video.

A tal proposto, il vice presidente di Google ha detto – nel corso dell’evento Search On – che oggi ci sono più informazioni accessibili rispetto al passato e i progressi nell’ambito dell’intelligenza artificiale trasformeranno sempre più «il modo in cui utilizziamo tali informazioni». L’interconnettività dei risultati di ricerca di Google e le caratteristiche possono offrire nuovi modi per gli utenti di arrivare a ciò che stanno cercando, in tempi più brevi e con molta più facilità.

Che poi, chissà per cosa viene utilizzato tutto questo tempo che si risparmia grazie ai progressi della tecnologia.