Youtube permetterà di ascoltare la musica mentre fai altro o con lo schermo spento

Si chiama ascolto in background ed è quella possibilità che è sempre mancata a chi ama utilizzare Youtube per ascoltare musica sullo smartphone mentre fa altro. A chi non è capitato di dover tenere il telefono costantemente attivo per continuare a sentire la musica dall’app di Youtube o, ancora, di dover interrompere l’ascolto per la necessità di fare altro? Dal 3 novembre – almeno in un primo momento solo in Canada – sarà possibile effettuare l’ascolto in background Youtube sarà possibile.

Ascolto in background Youtube gratuito in Canada

Music lovers rejoice!🎵 Background listening is coming to the @YouTubeMusic app, and 🇨🇦 will be the first to enjoy this new feature starting Nov 3! Get radio-like listening with your screen off and don’t stop the music! 🎶🎶🎶 https://t.co/GPwRMcVhp1 — Google Canada (@googlecanada) October 4, 2021

Tra un mese gli utenti Youtube Canada potranno godere di questa funzionalità tanto desiderata. Si tratta senza dubbio, infatti, di una delle limitazioni più fastidiose di Youtube che viene a mancare. Ogni contenuto presente sulla piattaforma – dai contenuti degli altri a quelli caricati sul proprio account – potrà essere ascoltato senza più problemi. La novità è che per la prima volta una funzionalità del genere viene offerta senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento Premium.

E gli altri paesi? Per ora la piattaforma ha fatto sapere solo che conviene «rimanere sintonizzati per ulteriori informazioni e piani di espansione». Coi suoi tempi, comunque, se si considera che l’ascolto in background è una funzione che i concorrenti di YouTube Music – primo fra tutti Spotify – danno la possibilità di fare già da tempo. Ci sono comunque altri vantaggi che Youtube Music Premium garantisce come la possibilità di download offline più vasto, l’ascolto senza pubblicità e la possibilità di passare senza soluzioni di continuità tra contenuti audio e contenuti video.