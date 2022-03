Kinga Szostko fa colpo su Tinder su uomini russi per mostrare loro le immagini della guerra in Ucraina

L'iniziativa risale a circa dieci giorni fa: la speranza della 40enne che lavora per l'organizzazione "The Gdynia Foundation of Entrepreneurial Helpers" è che altre donne si uniscano alla sua protesta

L’iniziativa è stata davvero di successo, tanto che Kinga Szostko – una 40enne polacca che lavora per l’organizzazione The Gdynia Foundation of Entrepreneurial Helpers – ancora non ci crede. «Ho appena terminato la conversazione con una televisione polacca e il materiale girato sarà pubblicato oggi dalle 12:50. Poi, un’intervista per Your Empire, ieri Teleexpress, domani TVP Gdańsk. Volete sapere cosa mi rende più felice? Questa volta, dietro alla “popolarità” non ci sono tette o culi, ma un’ottima idea per contrastare la propaganda in Russia. Ed è così che dovrebbe essere». Kinga Szostko, circa 10 giorni fa, ha avuto un’idea: per aggirare la censura sulle operazioni di guerra in Ucraina, ha deciso di creare un suo profilo Tinder e di attirare uomini russi. Ovviamente, non c’entra niente il dating: l’obiettivo della donna è quello di mostrare ai cittadini russi le immagini della guerra in Ucraina, approfittando del fatto che Tinder sia una delle poche piattaforme internazionali che sono ancora attive in Russia.

Kinga Szostko ha usato Tinder per mostrare ai russi le foto dall’Ucraina

Lo scopo è stato raggiunto in questo modo: ha creato un profilo, si è localizzata in Russia, ha promesso altre foto in privato e, in risposta alle richieste ricevute, ha inviato le immagini di diverse città ucraine dopo i bombardamenti o dopo il passaggio dell’esercito russo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kinga Szostko (@kinga_szostko)

Dopo averlo fatto, ha lasciato anche le istruzioni affinché altre persone potessero imitarla: «Per prima cosa crei un account, ma il tuo nome deve essere in cirillico (basta usare il traduttore di Google o puoi prendere il mio, Кинга). Scegli una qualsiasi scuola o università di Mosca alla voce titolo di studio. Infine la cosa più importante: nelle impostazioni dell’account devi selezionare Mosca come posizione. Aggiungi la prima foto che vuoi e poi nel profilo carichi foto di guerra come immagini successive. Poi, fai clic su tutti quelli che Tinder ti mostra come suggerimento di coppia».

L’iniziativa ha avuto molto successo e ha attirato l’attenzione della stampa internazionale: «Ho colpito – scrive la donna – dozzine di begli uomini russi».