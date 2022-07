Una donna cinese ha trascorso un decennio a scrivere su Wikipedia una storia falsa sulla Russia

E se su Wikipedia esistesse una storia completamente inventata della Russia tardo medievale? In effetti, è così. Secondo quanto riportato da Sixth tone, attraverso lo pseudonimo Zhemao, una donna cinese ha scritto più di 200 articoli inventati con dettagli su battaglie mai avvenute, personaggi mai nati e miniere d’argento mai esistite. A scoprire l’imbroglio lo scrittore di racconti fantasy di nome Yifan. Era in cerca di ispirazione, quando ha appreso per la prima volta della grande miniera d’argento di Kashin. Fondata dal principato di Tver, uno stato indipendente dal XIII al XV secolo, la miniera è cresciuta fino a diventare una delle più grandi industrie del mondo della prima età moderna, grande come una città, gestita da circa 30.000 schiavi e 10.000 liberti. La sua favolosa ricchezza ne fece una risorsa vitale per i principi di Tver, ma tentò anche i potenti duchi di Mosca, che provarono a impadronirsi della miniera in una serie di guerre.

La storia completamente inventata della Russia tardo medievale su Wikipedia

Il fatto è che, però, le versioni in lingua russa degli articoli relativi al periodo erano più brevi degli equivalenti cinesi o addirittura inesistenti. Facendo ricerche più approfondite, Yifan ha scoperto che la miniera di argento di Kashin, al centro delle battaglie tra Tver e Mosca, non è mai esistita. Wikipedia ha poi aperto un’indagine al riguardo: ha scoperto che una collaboratrice aveva usato (almeno) quattro falsi account per scrivere articoli sulla fantomatica storia medievale russa e sulla dinastia cinese Qing, a partire dal 2010. Dieci anni di racconti inventati, dunque. Tutto il materiale di Zhemao è stato ora cancellato da Wikipedia. Zhemao si descriveva come la figlia di un diplomatico cinese di stanza in Russia, con una laurea nella storia del paese e cittadinanza russa per aver sposato un uomo del posto. «Nel giugno 2022, un gran numero di articoli fittizi è stato trovato su Wikipedia cinese, dove si è scoperto che uno user aveva creato fino a 206 articoli relativi alla storia russa del tardo medioevo, la maggior parte di questi articoli erano bufale. La comunità cinese di Wikipedia ha presentato richieste di eliminazione per gli articoli che ha creato e sono stati tutti eliminati», si legge su Wikipedia. Dopo essere stata scoperta, Zhemao ha pubblicato una lettera di scuse sul suo account di Wikipedia inglese, spiegando di essere in realtà una casalinga con un diploma di scuola superiore.