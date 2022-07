Un ex avvocato di Apple si è dichiarato colpevole di aver compiuto l’insider trading che avrebbe dovuto impedire

Un ex avvocato di Apple si è dichiarato colpevole di sei accuse di frode finanziaria durante un’udienza davanti al giudice distrettuale degli Stati Uniti William Martini. Si è, dunque, dichiarato colpevole di aver compiuto l’insider trading che avrebbe dovuto impedire.

LEGGI ANCHE > La Commissione federale per le comunicazioni chiede ad Apple e Google di rimuovere Tik Tok dagli App Store

Un ex avvocato di Apple si è dichiarato colpevole di insider trading

Gene Levoff, un tempo ex segretario aziendale e direttore del diritto societario, «si è appropriato indebitamente di informazioni non pubbliche sui risultati finanziari di Apple e poi ha eseguito operazioni che coinvolgono le azioni della società» da febbraio 2011 ad aprile 2016, ha affermato il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia (DOJ). Le accuse contro di lui sono state inizialmente presentate dalla SEC (Securities and Exchange Commission) come denuncia civile nel 2019. Levoff ha anche fatto parte dell’Apple’s Disclosure Committee, un gruppo che ha esaminato i rapporti sugli utili dell’azienda e i documenti SEC prima che fossero pubblicati. Utilizzando le informazioni di cui era a conoscenza, sarebbe stato in grado di realizzare profitti di «circa 227.000 dollari su alcune operazioni» ed evitare perdite di «circa 377.000 dollari su altre». I procuratori hanno dichiarato che l’ex avvocato ha ignorato i “periodi di blackout” trimestrali che vietavano il trading prima della pubblicazione dei risultati di Apple, così come la più ampia politica di insider trading dell’azienda, che doveva fare rispettare. «Gene Levoff ha tradito la fiducia di una delle più grandi aziende tecnologiche del mondo per il proprio guadagno finanziario», ha dichiarato in un comunicato il primo assistente del Procuratore degli Stati Uniti Vikas Khanna nel New Jersey. La sentenza di Levoff è prevista per il 10 novembre.