La Commissione federale per le comunicazioni chiede ad Apple e Google di rimuovere Tik Tok dagli App Store

Il commissario della Federal Communications Commission (l’autorità per le telecomunicazioni statunitense) Brendan Carr ha chiesto ad Apple e Google di rimuovere TikTok dai loro app store. Il motivo? Il fatto che Tik Tok rappresenti un «rischio inaccettabile per la sicurezza nazionale a causa dell’ampia raccolta di dati e dell’accesso apparentemente incontrollato di Pechino a questi», si legge nella lettera pubblicata su Twitter.

La Commissione federale per le comunicazioni chiede ad Apple e Google di rimuovere Tik Tok

La richiesta del commissario è arrivata dopo che BuzzFeed News aveva riportato che lo staff di TikTok in Cina aveva avuto accesso ai dati degli utenti con sede negli Stati Uniti almeno dal settembre 2021 al gennaio 2022. Il tutto sarebbe emerso in alcuni audio registrati in vari meeting tra dipendenti di TikTok in Cina. «Tutto viene visto in Cina» ha detto un dipendente di TikTok in una riunione avvenuta a settembre 2021. «Come sapete, TikTok è disponibile per milioni di americani attraverso i vostri app store e raccoglie vasti tesori di dati sensibili sugli utenti statunitensi. TikTok è di proprietà di ByteDance, con sede a Pechino, un’organizzazione che è legata al Partito Comunista Cinese, obbligata dalla legge a conformarsi alle richieste di sorveglianza della RPC», ha detto Carr in una lettera indirizzata a Sundar Pichai e Tim Cook. «È chiaro che TikTok rappresenti un rischio inaccettabile per la sicurezza nazionale a causa della sua vasta raccolta di dati combinata con l’accesso apparentemente incontrollato di Pechino a quei dati sensibili». Dopo la pubblicazione di BuzzFeed, Tik Tok è subito corso ai ripari, annunciando che il cento per cento dei dati di utenti statunitensi sarebbe stato trasferito ai server cloud di Oracle. «Stiamo anche apportando modifiche operative in linea con questo lavoro, incluso il nuovo dipartimento che abbiamo recentemente istituito, con una leadership con sede negli Stati Uniti, per gestire esclusivamente i dati degli utenti statunitensi per TikTok», ha dichiarato la società.