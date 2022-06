Apple TV dice addio a Facebook Watch: la novità dopo l’ultimo aggiornamento

Facebook Watch potrebbe non essere più disponibile su Apple TV. A rivelare la notizia è 9to5Mac. Alcuni utenti hanno segnalato, infatti, di non essere più in grado di accedere all’app dopo l’ultimo aggiornamento.

Apple TV dice addio a Facebook Watch

Non è chiaro se Facebook Watch non sia più disponibile a causa di un problema tecnico apportato dal recente aggiornamento o se Facebook abbia ritirato completamente l’app da Apple TV. Secondo alcune persone, al momento dell’accesso, si riceverebbe un messaggio con scritto: «L’app Facebook Watch TV non è più disponibile, ma puoi ancora trovare molti video su Facebook all’indirizzo www.facebook.com/watc». Ma cos’è Facebook Watch? Si tratta di un servizio di video on demand offerto da Facebook. Annunciato e reso disponibile nel 2017, consente di visualizzare, condividere, aggiungere una reazione e commentare i video caricati da creator ed editori. Watch è disponibile sui dispositivi mobili in tutto il mondo. La sezione di visualizzazione video è personalizzata e presenta una serie di video pertinenti agli interessi di ciascun spettatore. La lista dei video offre alle persone un luogo apposito per non perdersi i video delle pagine che seguono. Le persone hanno, inoltre, la possibilità di personalizzare le pagine che vengono mostrate nella Lista dei video. Secondo quanto riportato, Facebook avrebbe sospeso del tutto lo sviluppo di questa sua applicazione per tvOS dopo l’ultimo aggiornamento, che ha anche cambiato l’icona dell’app con un nuovo logo. Tuttavia, l’app rimane disponibile su App Store. Dato che su tvOS non esiste un browser web, non ci sarebbe altro modo per guardare i video di Facebook su Apple TV, se non utilizzando AirPlay da un altro dispositivo.

CODA Apple TV vince l’Oscar come il miglior film

Apple tv è stato il primo servizio di streaming a vincere l’Oscar più prestigioso. CODA è, infatti, una produzione di Apple TV che per la prima volta in assoluto è riuscita a ottenere il premio hollywoodiano come miglior film.Il trionfo alla serata dell’Academy è stato certificato anche da un tweet di Tim Cook, il CEO di Apple, che – per una volta – ha abbandonato il palco stellare di Cupertino per le presentazioni dei nuovi Device della mela e ha parlato di una “vittoria storica”, dopo aver ringraziato tutta la produzione e dopo aver sottolineato l’importanza del significato della storia rappresentata nello schermo di una Apple TV. Le piattaforme di streaming erano sempre state guardate con pregiudizio negli ambienti di Hollywood e in tanti ritenevano che il loro accesso agli Oscar certificasse in qualche modo la morte del cinema e dei grandi schermi, così come eravamo abituati a concepirli. La vittoria di CODA ha rappresentato sicuramente un punto di svolta.