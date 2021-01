Per Umberto Tozzi non c’è “Gloria” nello staff di Trump che utilizza il suo pezzo prima dell’assalto a Capitol Hill

Umberto Tozzi si dissocia dall’utilizzo della canzone Gloria prima dell’assalto a Capitol Hill, con i figli di Trump e tutto il suo staff ripreso sulle note della canzone. Melodia che è stata ampiamente utilizzata da Donald Trump e dai suoi, anche mercoledì 16 gennaio – appena prima dell’assalto al Congresso – durante il comizio risuonavano le note della nota canzone del cantante italiano, diffusa tramite altoparlanti. Umberto Tozzi ha deciso di dissociarsi apertamente e pubblicamente dal fatto con un video su Twitter.

Umberto To my dearest fans,



I am an artist and every day I will choose love over hate, and dialogue over force. — Umberto Tozzi (@UmbertoTozzi) January 9, 2021



LEGGI ANCHE >>> Come gli esponenti di Lega e Fdi lanciano il sasso e nascondono la mano sui fatti di Capitol Hill

Umberto Tozzi Gloria Trump: il video del cantante che si dissocia

Sui social Tozzi sceglie di prendere posizione sulla questione sia in italiano che in inglese. Nel video afferma: «Mi hanno mostrato un video in cui una delle mie canzoni più famose e a cui tengo di più è stata usata in azioni di inaudita violenza fisica e verbale da Donald Trump e dal suo staff. Io sono notoriamente un artista e una persona che nel pubblico e nel privato ha sempre preferito l’amore alla violenza. Nelle mie canzoni e anche in Gloria canto la bellezza della vita, per questo mi dissocio e in qualità di autore sono pronto a difendere le origini e i principi di questa canzone». Quanto affermato in italiano è stato tradotto, parola per parola, anche in inglese.

Il video staff e figli Trump Gloria

Il video è stato pubblicato dal figlio di Donald Trump su Twitter e, per quanto sembri paradossale visto le tempistiche, è diventato virale. Appena prima dei fatti di Capitol Hill si vedono i figli e lo staff di Trump che osservano quanto sta accadendo a Washington sulle note della cover di Gloria di Umberto Tozzi cantata da Laura Branigan. Nel video, oltre a Trump jr., sono presenti anche la sua compagna Kimberly Guilfoyle – avvocata e consigliera di Donald Trump – e si vedono anche, accanto al tycoon, i figli Ivanka ed Eric Trump. Trump jr. e compagna esortano i seguaci del presidente uscente a «combattere» e a «fare la cosa giusta».